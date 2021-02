Intel UHD 750 Graphics: jak si vede nová GT1 v 3DMarku?

Procesory Intel Rocket Lake-S nemají nabídnout to nejlepší z generace Xe, a to ani co se týče integrovaných verzí. Intel je tak v rámci grafik úrovně GT1 vybaví 32 EU, anebo také jen 24 EU. Ostatně je to logické a pokud chce Intel ve svých desktopových procesorech zachovat integrované grafiky (nehledě na modely F), nemůže být při využití stávající 14nm výrobní technologie moc štědrý, zvláště když se musel uskrovnit i v počtu procesorových jader.

My tu nyní máme dvě sady výsledků, které se týkají nových procesorů Core i5-11500 a Core i5-10400 z generaci Rocket Lake-S a Comet Lake-S. Právě první jmenovaný bude vybaven integrovanou UHD Graphics 750 (GT1) se 32 EU, zatímco druhý má ještě starou UHD Graphics 630 s 24 EU.

Výsledky v Time Spy pak činí 1053 a 693 bodů v případě GPU skóre a pak 7342 a 6020 bodů pro CPU. Nárůst výkonu nové integrované grafiky není malý, ovšem od Xe s vyšším počtem shaderů jsme přeci je očekávali více. Ovšem jde pouze o 3DMark a něco jiného je praxe, přičemž dle autora testů nová Xe se 32 EU zvládne v rozlišení Full HD tituly jako CS:GO a League of Legends i na více než 100 FPS a to už naopak vypadá velice dobře.

To pravé bychom ale stejně měli vidět až u příští generace desktopových procesorů, jejíž 10nm proces Intelu umožní nabídnout lepší konfiguraci a navíc už budeme využívat paměti DDR5. Ty nabídnou další nárůst pracovních taktů, a tedy i propustnosti, která je v případě integrovaných grafik značně omezující faktor. Alder Lake-S by tak měly dostat až 96 EU, i když v případě desktopových procesorů můžeme očekávat spíše méně, ovšem i Xe se 64 EU by byla velice slušná integrovaná grafika.

