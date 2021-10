Intel ukázal, jak funguje upscaling XeSS ve hrách Hitman 3 a The Riftbreaker

Na Intel InnovatiON 2021 tak byla prezentována funkce XeSS, kterou budou disponovat grafické karty Xe-HPG řady Alchemist, jež mají někdy v prvním kvartálu příštího roku přijít na trh.

Při prezentacích podobných technologií jsme ale zvyklí spíše na to, že se srovnává obraz renderovaný přímo v cílovém rozlišení s upscalovaným obrazem. Zde ale Intel prostě ukazuje, jak by vypadal ve 4K nevylepšený obraz renderovaný jen ve Full HD a jak vypadá převod z Full HD do 4K právě pomocí XeSS.

Nemůžeme tak srovnat výsledek s tím, co bychom opravdu viděli díky nativnímu rozlišení, ale třeba z detailního pohledu na odražené jeřáby je patrné, že XeSS bude opravdu schopen rekonstruovat detaily stejně jako DLSS.

XeSS je přitom technologie, která má být použitelná, respektive kompatibilní i s RDNA 2 či Ampere, Turing i Pascal, čili my můžeme očekávat především souboj s AMD FSR, které je také multiplatformní a na trh se dostalo teprve před pár měsíci. NVIDIA DLSS tak asi zůstane trošku stranou jako technologie, která je uzavřená pro GeForce RTX a má značný náskok.

Ukážeme si také záběr ze hry The Riftbreaker, kde je rovněž patrné, že XeSS nám vrací, nebo si spíše domýšlí některé detaily, ale opět tu nemáme srovnání s obrazem renderovaným přímo ve 4K. Intel ovšem na XeSS také stále pracuje, takže výsledná implementace může dosahovat jiné kvality.

Stále jsme se však nedozvěděli to, zda první karty Arc Alchemist chystané na úvod příštího roku budou k dispozici i v desktopových verzích. V případě implementace XeSS slibující až dvojnásobné FPS (víceméně to, co nabízí i DLSS) Intel na nic nečeká a snaží se oslovovat herní vývojáře, aby ti se už chystali na integraci této technologie.



Jde tu konkrétně o program XeSS DevMesh, coby raný přístup pro implementaci a testování dané technologie. Zde mimochodem už Intel XeSS 4K s nativním 4K srovnává, ale to nám stejně vzhledem k nízkému rozlišení obrazu není moc platné.

Ceny souvisejících / podobných produktů: