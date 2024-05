Intel uvádí Thunderbolt Share, jednoduché sdílení dat i obrazovky přes kabel

Společnost Intel představila novou funkci Thunderbolt Share. Rozhraní Thunderbolt 4 a 5 tak získává novou funkci, která umožňuje nejen sdílení dat mezi dvěma počítači (synchronizaci složek nebo přesun souborů drag-and-drop), ale také obrazovky a periférií jako je klávesnice a myš (v podstatě KVM, neboť je možné druhý počítač i ovládat). I dnes máme řešení, která některé tyto funkce umožňují, Thunderbolt Share tak bude dalším z nich. Uživatel tak v případě zájmu potřebuje spojit dva PC pomocí kabelu Thunderbolt (příp. přes externí zařízení), na nich pak spustí aplikaci Thunderbolt Share, kde pak provádí jednotlivé operace.



Možné je tyto počítače spojit přímo, další možností je pak přes monitor se dvěma porty Thunderbolt nebo přes dokovací stanici, která má takové porty. Problémem je, že jde o technologii s licencí, takže přítomnost portu ještě nezaručuje, že to bude fungovat. Podle Intelu je potřeba, aby alespoň jedno z těchto zařízení tuto licenci mělo (nemusí jít nutně o PC, může jít i např. o monitor nebo dokovací stanici s licencí). Mezi výrobci, kteří plánují nasadit tuto funkci a licenci si [alespoň pro některá zařízení] zajistit, patří MSI, Lenovo, Acer, nebo Belkin.

Zatímco v případě notebooků jsou porty Thunderbolt docela běžným jevem, úplně tak tradiční to není u PC, takže spousta uživatelů to nebude moci využít u svého druhého zařízení. Zajímavou statistikou je to, že dle průzkumu Intelu mají domácnosti v průměru 2,3 až 2,5 počítačů, přičemž hlavním počítačem v domácnosti je ve většině případů notebook, a to i u hráčů (obecně od 62 do 78 %).