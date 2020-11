Intel uvedl mobilní GPU Xe Max s funkcí Deep Link připomínající SLI

Intel Xe Max. Podobné produkty se objevily i u dalších výrobců, např. Acer představil Swift 3x a Dell pak Inspiron 15 7000 2-in-1. Nyní se Intel Xe Max představuje oficiálně a nevypadá to na nezajímavou technologii. Stejně jako Intel Xe, tak i Xe Max má 96 EU, nicméně dosahuje vyššího taktu 1,65 GHz místo 1,35 GHz. Obě verze podporují Variable Rate Shading, Intel DLBoost DP4A, dekódování AV1 a sběrnici PCI-Express 4.0. Výhodou Xe Max je vedle o 22 % vyšší frekvence také vlastní paměť s kapacitou 4 GB a propustností 68 GB/s.

Už před pár dny jsme si řekli, že Asus představil první notebook Vivobook Flip 14 s dedikovanou grafickou kartou. Podobné produkty se objevily i u dalších výrobců, např. Acer představil Swift 3x a Dell pak Inspiron 15 7000 2-in-1. Nyní se Intel Xe Max představuje oficiálně a nevypadá to na nezajímavou technologii. Stejně jako Intel Xe, tak i Xe Max má 96 EU, nicméně dosahuje vyššího taktu 1,65 GHz místo 1,35 GHz. Obě verze podporují Variable Rate Shading, Intel DLBoost DP4A, dekódování AV1 a sběrnici PCI-Express 4.0. Výhodou Xe Max je vedle o 22 % vyšší frekvence také vlastní paměť s kapacitou 4 GB a propustností 68 GB/s.

Přesto si možná říkáte, jaký význam má mít v notebooku procesor Intel 11. generace s Intel Xe a k tomu přilepit ještě jednu tutéž grafiku Xe Max, která má jen vyšší takt a vlastní paměť. To kouzlo se jmenuje Deep Link. Jde o funkci trochu připomínající SLI od Nvidie nebo Crossfire od AMD. Zde to ale nefunguje jen na úrovni GPU, ale i CPU. Celá tato trojice čipů (CPU, GPU Xe v procesoru a dedikované GPU Xe Max) si tak mohou přerozdělovat úlohy mezi sebou a dosahovat tak mnohem vyššího výkonu nebo rozdělení výkonu dle potřeby. Taková škálovatelnost najde využití zejména v úlohách umělé inteligence, ale doslova excelentních výkonů lze dle Intelu dosáhnout při kódování videa. Tam má Intel Deep Link kombinující Xe, Xe Max a Core i7-1165G7 o 78 % překonat high-endovou GeForce RTX 2080 s procesorem Intel Core i9-10980HK.

To, že dosahuje tak skvělého výkonu při kódování videa, nicméně neznamená, že je stejný rozdíl i ve hrách. Naopak, zde to na takovou high-endovou kartu nestačí ani zdaleka, nicméně Iris Xe Max překonává např. GeForce MX350. Dle benchmarků Intelu novinka vyhrává ve většině her, nicméně není to případ všech (prohrává např. v Borderlands 3). Ve všech titulech nabídla alespoň 30 fps.

Intel Deep Link už dnes podporouje např. HandBrake nebo Topaz Gigapixel AI, brzy by je měly podporovat aplikace např. od Cyberlinku, Magixu nebo např. Blender. O lepší spotřebu se a přerozdělování zátěže pak stará funkce Dynamic Power.

