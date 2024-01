Intel uvedl mobilní procesory Core U s 15W PBP: nová jména pro staré čipy

Marketingdokáže občas předvést zvláštní kroky a uvedení nových procesorůje jedním z nich. Zatímco nové procesory Raptor Lake řady HX dostaly ještě starší typ označování, to už neplatí pro úspornou řadu U. Stále jde totiž o procesory architektury Raptor Lake, nicméně přebraly už nový styl označování, který známe z modelů Meteor Lake . Zákazník tak může mít dojem, že dostane nový procesor, to ale není pravdou. Bude mu tak chybět NPU nebo výkonné iGPU Arc, to zdejší je nyní označeno jen jako Intel Graphics a podle modelu má 64 až 96 EU s frekvencemi od 1,25 do 1,3 GHz.