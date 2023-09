Intel uvedl Thunderbolt 5: zvládne 120Gbps přenosy, 8K nebo 540Hz frekvenci

Pomalu se začíná v praxi objevovat rozhraní Thunderbolt 4 a už má oficiálně nově představeného nástupce, Thunderbolt 5. Intel ho včera představil a poodhalil tak, co nás čeká v budoucích zařízeních. Není toho zrovna málo. Zatímco předchozí generace končila na datových přenosech do 40 Gbps, u nové verze máme obousměrné 80Gbps přenosy (dvě 40Gbps linky tam a dvě 40Gbps linky zpět).

Aby to bylo ještě zajímavější, máme tu funkci Bandwidth Boost, která jednu ze zpětných linek může přepnout směrem vpřed, což propustnost zvýší na konečných 120 Gbps (tedy 15 GB/s). Zvládá standard PCI-Express 4 s dvojnásobnou rychlostí (64Gbps) proti minulosti, což dále zvyšuje rychlost komunikace s datovými úložišti nebo externími grafickými kartami.



Kompatibilní je také s USB4 v2 a dokonce i DisplayPort 2.1. Ve výsledku to znamená, že zatímco předchůdce zvládal max. dva 4K/60Hz monitory, novinka si troufne na tři 4K/144Hz monitory nebo "několik 8K" monitorů. Hráči zase mohou ocenit podporu extrémně vysokých obnovovacích frekvencí až 540 Hz (takovou podporuje např. Acer XV242F přes standardní DP1.4, to se ale bavíme o FHD rozlišení).

Minulá generace musela podporovat alespoň 100W nabíjení a mohla končit na 140 W, nyní je minimem 140 W a budeme se moci setkat se systémy, které toto budou překračovat a nabídnou až 240W nabíjení. Kabely do délky 2 metrů mají podporovat rychlost 120 Gbps a do 1 metru mají být i pasivní. Podle Intelu by nové rozhraní mělo být dostupné v reálných produktech už od příštího roku a díky své rychlosti by mohlo po mnoha více či méně marných pokusech konečně odstartovat éru externích grafických karet.