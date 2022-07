Intel už brzy začne k testům rozesílat Arc A750 8GB a Arc A770 16GB

Netrpělivě čekáme, s čím se Intel vytasí na poli desktopových grafických karet. A vypadá to, že už nebudeme muset čekat příliš dlouho. Intel se totiž na Discordu nechal slyšet, že už mu dorazily grafické karty, které projdou finálním testováním, než se dostanou do rukou recenzentů. Jednat by se mělo především o karty Arc A750 8GB a Arc A770 16GB. V rámci soutěže Xe-HPG Scavenger Hunt by pak vítězové Grand Prize měli vyhrát tu výkonnější, vítězové First Prize pak tu slabší.