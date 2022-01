Intel už neslibuje nástup svých grafik Arc v prvním kvartálu

Jak informuje server VideoCardz, Intel na svých stránkách už neuvádí, že první grafické karty Arc přijdou na trh v prvním kvartálu tohoto roku. Nově mluví už prostě jen o roku 2022.

Nejde přitom jen o náhodnou změnu, která by mohla nastat při jedné z aktualizací stránek Intelu. Intel jednak vymazal zmínku o prvním kvartálu všude tam, kde se dříve objevovala a pak je také vidět, že text až na odstraněný "Q1" jinak nebyl vůbec upraven. Tato změna se přitom objevila včera večer, čili pouze dva dny předtím Intel ještě ve své prezentaci na CES 2022 sliboval, že Arc přijdou na trhu během tohoto kvartálu.





Ještě ale nebudeme házet flintu do žita a počkáme si na případné vyjádření Intelu, o něž požádal server Tom's Hardware . Už dříve se ale mluvilo o tom, že grafické karty Arc ve skutečnosti tak brzy na trh nepřijdou . Intel přitom ve své prezentaci na CES 2022 oznámil, že "aktuálně svým OEM zákazníkům dodává GPU Arc pro nasazení s 12. generací procesorů Core řady H". Dle této informace by se mohlo zdát, že se příslušné notebooky už začínají vyrábět, ale nakonec může jít jen o testovací vzorky.

Server Hardware Times přitom mluví o šuškandě, dle níž budou grafiky Intel Arc téma až pro letošní Computex, čili dle toho by Intel mohl být rád, pokud stihne alespoň konec druhého kvartálu. Jeho prezentace na CES, od které jsme si slibovali mnohem víc, by tomu ostatně nasvědčovala. Intel totiž o svých Arc neprozradil v podstatě nic a v podstatě šlo o prezentaci na stejné informační úrovni jako v případě procesorů Zen 4, které mají dorazit až v druhém pololetí.

Ale počkejme si ještě na vyjádření Intelu, pokud se nějaké vůbec objeví. Ten ale může buď potvrdit, že své Arc stále chystá na první kvartál a vysvětlit, proč zmínka o něm zmizela z jeho stránek, anebo uvede, že to nestihne, což by bylo vzhledem k nedávné prezentaci na CES poněkud trapné. Čili pokud bude Intel mlčet, bude nám víceméně jasné, jak to ve skutečnosti je.



