Intel v Číně vypouští na trh desktopovou grafiku A380, jaký má výkon?

Už pár týdnů víme o tom, že Arc Alchemist mají být zpočátku exkluzivní zboží pro čínský trh. Za tím můžeme vidět především dvě věci, a sice jednak zřejmý nedostatek karet pro vypuštění na celosvětový trh a pak problémy s vyspělostí ovladačů, kvůli nimž se Intel může zatím zdráhat nabízet své Alchemist zmlsaným západním zákazníkům. To jsou samozřejmě jen spekulace, které jsou ovšem založené na tom, jak probíhalo vypuštění mobilních verzí karet a na celkově zpožděném a hlemýždím nástupu na trh.

Prezentace Intelu je tak psána v čínštině, ale i tak z ní můžeme leccos vyčíst. Intel tu na prvním snímku prostě představuje svou samostatnou grafiku A380

Dle překladače se mezi testované hry dostaly hry "Forever, PUBG, WoW: Shadowlands, Apex Heroes, Fortnite, Overwatch, Counter-Strike, League of Legends, Against the War a Dota 2" (postupně zleva). Až na tituly přeložené jako Forever a Against the War (ve skutečnosti Naraka Bladepoint a NiZhan ) tak dobře víme, o co jde a je zřejmé, že Intel tu cílil především na méně náročné hry, a svou A380 tak v podstatě prezentuje jako kartu určenou pro e-Sports tituly. I tak by ale snad měla zvládnout i AAA hry, pokud jde o rozlišení 1080p, ale budeme se muset uskrovnit s ohledem na kvalitu. V samotné prezentaci se tím Intel sice nechlubí, ale v poznámkách je uvedeno, že všechny hry byly nastaveny na střední kvalitu.