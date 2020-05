Intel vylepšil své chladiče pro 10. generaci procesorů Core

Jak ale ukazují okolní snímky ze serveru Chiphell jiných zdrojů , skutečně nelze očekávat nic zásadního. Celkový design chladičů se v podstatě nezměnil a i takový osmijádrový Core i7-10700 tak musí zvládnout uchladit běžný chladič a radiálně uspořádanými rozeklanými žebry hliníkového profilu, v němž je zasazeno měděné jádro. Stále stejný je i způsob montáže pomocí plastových zámků, které se pomocí trnů zajistí v otvorech kolem patice, takže se můžeme ptát, co je tu vůbec nového.

Na první pohled nás zaujme především to, že nová verze chladiče má černě eloxované hliníkové tělo, přičemž měděné jádro je stále ponecháno v přírodní podobě. Vedle toho byly možná trošku přepracovány lopatky ventilátoru a ukazují se také tlustší ramena, která jej drží nad pasivem, jež tu ale na druhou stranu máme tři namísto obvyklých čtyř.

Lopatek ventilátoru je ale stále stejný počet, čili sedm, takže to vypadá spíše na kosmetické změny, i když by se dalo očekávat, že pokud se BOXované chladiče Intelu budou muset nyní vypořádat i s 10jádrovými procesory, mohly by snad být i výkonnější, ovšem tak to zatím nevypadá. Je ale pravda, že se díváme na chladič pro Core i7 a ne Core i9, takže ještě uvidíme.

Na základnu chladiče už také Intel jako obvykle nanesl potřebné množství teplovodivé pasty a právě při pohledu zespoda je nejlépe vidět nová povrchová úprava a také pletená izolace napájecího kabelu. Vylepšení to tak je, ovšem ne zrovna z hlediska funkčnosti, ale třeba nás překvapí originální chladiče právě pro Core i9.

