Intel vypustil Beast Canyon, s původními NUC už moc společného nemá

Herní modely NUC od Intelu můžeme na první pohled poznat díky charakteristické "digilebce", která je zdobí. Beast Canyon už přitom vypadají spíše jako klasická stolní PC než jako NUC, ale Intel je označuje za NUC 11 Extreme, takže není co řešit.

Jde totiž o to, že klasický desktop to skutečně není. Jednak je tu využit mobilní hardware v podobě procesorů Tiger Lake, které jsou navíc umístěny v tzv. Compute Element, čili na kartě s rozhraním PCIe. Ta nese i ostatní potřebný hardware až na napájecí zdroj a případnou samostatnou grafickou kartu, přes niž může být spojena přes klasické sloty PCIe.

Myšlenka Intelu byla taková, že si budeme moci v budoucnu celý Compute Element vyměnit, a tím upgradovat celý počítač, i když ten je sám o sobě tvořen už jen skříní, zdrojem a jednoduchou deskou se sloty PCIe.

Celý Beast Canyon má rozměry 357 x 189 x 120 mm, čili víceméně odpovídá herním počítačům založeným na deskách formátu Mini ITX. Kartám nabídne už rozhraní PCIe 4.0 x16 a oproti předchozímu modelu Ghost Canyon je také vybaven o 150 W výkonnějším zdrojem (650W 80 Plus Gold ITX).

Zajímavý je výběr procesorů, kde všechny patří mezi Tiger Lake, ovšem dva s označením KB a B jsou označeny za desktopové, vedle nichž je tu už jen jeden H coby mobilní. Nic nám ale neuniklo, Intel ještě skutečné 10nm procesory pro desktop na trh nevypustil a to zařídí až generace Alder Lake. Všechny tři jsou určeny pro zcela stejné BGA pouzdro, takže lze říci, že Core i9-11900KB a Core i7-11700B jsou jen mírně upravené (vyšší TDP) a přeznačené mobilní modely.

Beast Canyon dále využívá čipovou sadu WM590 vytvořenou speciálně pro Tiger Lake, podporuje až 64 GB paměti DDR4-3200 v SO-DIMM, má k dispozici čtyři sloty M.2 a také dva SATA 6 Gbps, dále tu máme šest USB 3.2 Gen 2, dva Thunderbolt 4, jeden HDMI 2.0b pro integrovanou grafiku. Síťová výbava čítá 2,5GbE, Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2.

Model s procesorem Core i9-11900KB přijde na ceny od $1.599, s Core i7-11700B to bude $1.399 a s Core i5-11400H to je $1.299, viz Simply NUC