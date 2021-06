Intel vytvořil čtyři nové divize, Raja Koduri byl povýšen

Pat Gelsinger, který se sám nedávno stal novým výkonným ředitelem Intelu, nyní ohlásil změny v užším vedení firmy, do nějž se dostali dva pracovníci z řad firmy. Je to jednak Sandra Rivera a vedle ní nám dobře známý Raja Koduri. Vedle nich pak do Intelu nově přichází zkušení veteráni z průmyslu, a sice Nick McKeown a Greg Lavender.

S tím je spojena také reorganizace firmy, což znamená jednak rozdělení serverové divize DPG (Data Platforms Group), která zahrnuje i nám známější DCG (Data Center Group). Otázka je, jak se DCG změní po ohlášeném rozdělení DPG na dvě části, z nichž jednu povede právě Sandra Rivera a druhou pak Nick McKeown.

Sandra Rivera se stane výkonnou viceprezidentkou a generální manažerkou divize Datacenter and AI, jejíž zaměření asi není třeba upřesňovat. Půjde tu tak o produkty jako serverové Xeony, FPGA a obecně o akcelerátory.

Nick McKeown přijde do Intelu 6. července a povede novou Network and Edge Group, do níž se tak sdruží skupiny Network Platforms Group, Internet of Things Group a Connectivity Group. McKeown už dříve pracoval v Intelu na částečný úvazek a znát jej můžeme také jako spoluzakladatele Barefoot Networks.

Dále Intel zřídí dvě nové divize, z nichž se jedna zaměří na software a druhá pak na HPC a grafiku. Kterou asi tak povede Koduri?

Software and Advanced Technology si převezme samozřejmě Greg Lavender, který do Intelu přišel i jako nový CTO (Chief Technology Officer) a rovněž senior viceprezident a generální manažer. Krom toho Lavender povede také Intel Labs a poskytne své zkušenosti z obdobné pozice ve firmě VMware, přičemž dříve pracoval i v Citigroup, Cisco a Sun Microsystems.

Raja Koduri pak bude mít na starost Accelerated Computing Systems and Graphics Group a stejně jako Rivera, McKeown a Lavender se už bude zodpovídat přímo Gelsingerovi. Co ale bude s dosavadním šéfem DPG? Navin Shenoy už jen krátce pomůže s touto restrukturalizací a řady Intelu opustí 6. července po 26 letech.



