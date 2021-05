Intel Xe DG2 se ukázala, má být velká a s vysokou spotřebou

Grafické karty Intel 740 byly ve své době běžně dostupné, což se o DG1 říci nedá a Intel si samozřejmě dobře uvědomuje, že právě DG1 není produkt, s nímž by chtěl do světa desktopových PC grafik uvést architekturu Xe. Budou to až mnohem výkonnější a doufejme že i vyspělejší grafiky DG2 či Xe-HPG, které známe také jako Niagara Falls.

V kanálu Moore's Law Is Dead se objevil snímek údajného PCB grafické karty DG2 od firmy Intel, a to konkrétně jeho zadní strany. Je zřejmé, že na obrázku skutečně nějaká grafika bude, respektive půjde přinejmenším o kartu pro PCIe x16 s velkým a výkonným čipem, ale není potvrzeno, že jde skutečně o to, co se tu tvrdí. Některé části plošného spoje byly na snímku vymazány, což je obvyklý přístup ve snaze ochránit zdroj informací.

Je vidět, že jde o velice dlouhou kartu s velice robustním systémem napájení, takže to vypadá, že Xe-HPG se nebudou zrovna ve spotřebě omezovat. Ostatně neoficiální informace hovoří o výkonu dosahujícím téměř úrovně GeForce RTX 3080 v případě Xe-HPG s 512 EU.

Na druhou stranu tu s největší pravděpodobností nemáme už hotový produkt, jako spíše vzorek pro testování, neboť na finální verze je ještě brzy. Na ukázaném vzorku se také ukazují pozice dvou přídavných napájecích konektorů pro osm pinů, čili teoreticky tato karta může využít celkem 375 W (300 ze dvou PCIe a 75 ze slotu). A stejně jako na moderních kartách GeForce i Radeon je PCB vyšší než obvykle, čili než záslepka.

Xe-HPG se ale přesto na trh ještě nechystají. Intel by je měl opravdu představit ještě letos, ovšem s tím, že na trhu mají být dostupné spíše až na začátku příštího roku. Času je tak ještě dost, i když zrovna v dnešní situaci by se další firma na trhu s herními grafickými kartami velice hodila.



Ceny souvisejících / podobných produktů: