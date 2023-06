Intel XeSS nyní podporován ve více než 50 hrách včetně Diabla IV

Intel dále vylepšuje své grafické karty Arc, a to rozšiřováním podpory jeho technologie upscalingu XeSS (Xe Super Resolution). Ta vychází z toho, že GPU začíná se snímkem vyrenderovaným v menším rozlišení, než je to cílové, což lze udělat velmi rychle. Natrénovaný model AI s pohybovými vektory i historií snímků pak dokáže rychle dopočítat zbývající detaily a výsledkem je pokud možnost vysoké rozlišení, detaily bez artefaktů, a to vše při mnohem vyšších frekvencích, než kdyby se snímek renderoval přímo v cílovém rozlišení. Nyní Intel rozšiřuje podporu o další herní tituly.



Těch už je celkově více než 50 a zahrnuje i oblíbené hry jako Call of Duty: Modern Warfare II nebo nové Diablo IV. Jak ukazují grafy Intelu (a otázkou je, o jak velký "cherry picking" tady jde), se hraní na low-endové Arc A380 v rozlišením 1080p na kvalitě High s Ray-Tracingem dostává z nepříliš plynulých cca 30-60 fps na podstatně lepších 65-80 fps. V uvedených hrách to znamená nárůsty od +15 % (ve hře Forza Horizon 5) až do +135 % v případě The DioField Chronicle.

Také u silnější karty Arc A750 se např. The Witcher 3 a Cyber-Punk z necelých 40 fps dostanou díky XeSS přes 60 fps v rozlišení 1080p, což je podstatně lépe hratelné. I v rozlišení 1440p tu máme v případě Zaklínače posun z už dost sekaných 30 fps na poměrně plynulých 53 fps.

Níže pak vidíte seznam počítačových her a benchmarků, které XeSS podporují. Zde ještě připomeňme, že XeSS může fungovat i na kartách AMD a Nvidia.