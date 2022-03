Intel zapnul ECC na pamětech platformy Alder Lake, ale má to háček

Říká se, že ECC podporují i procesory Ryzen od konkurenčního AMD, ovšem je to podpora neoficiální, která platí pro CPU a pak také pro APU Ryzen PRO, přičemž řadová APU tuto možnost nemají. ECC musí také podporovat konkrétní deska, ovšem bez omezení ze strany čipové sady. A právě i v tom se liší nová podpora ECC na procesorech Alder Lake.

Máme tu modré na šedém potvrzeno, že procesory Alder Lake podporují ECC pamětí, a to jak DDR4, tak i DDR5, ovšem jak uvádí i mluvčí Intelu, to platí pouze pro čipset W680, na němž s ECC můžeme využít konkrétně třeba Core i9-12900K. Už to samo o sobě tak představuje omezení neboť W680 nebude na maloobchodním trhu tak rozšířen jako Z690 nebo B660. Čipset W680 se uplatní třeba na deskách od ASRock Industrial , které jsme si představili zrovna včera a i bez toho je jasné, že o herní modely tu zpravidla nepůjde. A to je škoda, neboť přinejmenším na hi-end čipsetu Z690 by Intel mohl ECC nabídnout také.