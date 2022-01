Intel zveřejnil finanční výsledky: silný rok 2021, přichází ale zpomalení

Intel v posledním kvartálu předchozího roku utržil 20,5 miliard dolarů, což je meziročně už jen o půl miliardy více, ostatně dobře víme, že tržby Intelu oproti NVIDII nebo AMD v poslední době nijak zvlášť nerostly. Ale i tak jsou tržby Intelu úctyhodné, neboť ten za celý předchozí rok dokázal utržit už 79 miliard dolarů, nicméně snížily se provozní marže a také čistý zisk, a to o rovnou miliardu.

Pak ani není divu, že výhled není tak optimistický, zvláště když dobře víme, že poptávka po PC jde obecně dolů, a to zrovna v době nástupu první skutečně dobré 10nm generace procesorů, které se teprve chystají vtrhnout mezi notebooky.

Intel nám to dobře ilustruje svým odhadem tržeb 18,3 miliard dolarů za právě probíhající kvartál, což znamená, že se meziroční růst už zastaví, neboť půjde o víceméně stejné tržby jako před rokem. Jenomže tento kvartál bude mít o týden více než loňský, takže tržby v podstatě mírně klesnou a dále se očekává, že hrubé marže rovněž půjdou dolů, a to z 52 procent o tři body, což má být důsledek rozjíždění výroby nových produktů, vyšší náklady a také prý i předplácení objednaného hardwaru, za čímž můžeme vidět 6nm čipy Xe Alchemist, které si Intel nechává vyrábět u TSMC.

Nejsilnější divizi Intelu, Client Computing Group (CCG), už přitom tržby v posledním kvartálu klesly a výrazně dolů šly i marže. Uvidíme ale, co nyní přinesou právě procesory Alder Lake, které by v notebookovém světě měly dorazit po boku Arc Alchemist, ale to bude spíše téma až pro druhý kvartál. V celoročním srovnání ale divize CCG dokázala své tržby zvýšit, a to na 40,5 miliard, což znamená procentní růst oproti 2020.

Situaci tak zachraňovala serverová Data Center Group (DCG), druhá nejsilnější divize Intelu, která dosáhla v meziročním srovnání o 1,1 miliardy vyšších tržeb, ovšem marže se rovněž propadly a s nimi i zisk. Intel má přitom na trhu stále ještě přinejlepším procesory Ice Lake-SP (3. gen. Xeon Scalable) a na Sapphire Rapids se stále čeká a nejspíše se bude čekat až do druhé poloviny roku.





Patrick Gelsinger také slíbil další informace o plánech Intelu, které budou zveřejněny v dohledné době na Investor Day, a to 17. února.

Ceny souvisejících / podobných produktů: