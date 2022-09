Intel zveřejnil oficiální specifikace grafických karet Arc

Intel pokračuje v postupné poodhalování svých grafických karet Arc. Nyní se na jeho oficiálních stránkách objevily specifikace těchto karet A-Series. Zajímavý je zde především obrovský výkonnostní skok mezi řadou 3 a 5, což dává tušit, že by se mohly objevit i další modely vyplňující tuto velkou mezeru. Arc A380 totiž přijde s 8 Xe-Core, 8 jednotkami pro Ray-Tracing a 128 XMX jednotkami. Grafické jádro má mít frekvenci 2000 MHz. Bude zde 6 GB paměti GDDR6 a datová propustnost má činit 186 GB/s. To napovídá 96bitovou paměťovou sběrnici.



Arc A580 má mít 24 Xe-Core, což je 3násobek toho, co má A380. Mezera mezi těmito kartami je tak opravdu veliká a chybí zde něco, co by mělo např. 16 jader. A580 má 24 jednotek pro Ray-Tracing a 384 jednotek XMX. Zatímco počet jader rostl 3násobně, čip se bude muset spokojit s nižším taktem 1700 MHz. Paměť má kapacitu 8 GB a překvapí fakt, že Intel zde nevolil úzkou paměťovou sběrnici. Ne zrovna high-endový čip se totiž bude moci pochlubit 256bitovou sběrnicí a vysokou propustností 512 GB/s.

Dostáváme se k Arc A750. V tomto případě se můžete těšit na 28 Xe-Core, 28 RT jednotek a 448 XMX na ořezaném čipu. Frekvence se dostává na 2050 MHz, což znamená, že hrubý výpočetní výkon bude 40 % nad A580. Zbytek je stejný, máme zde tedy 8 GB GDDR6 paměti na 256bitové sběrnici s propustností 512 GB/s. Pokud jde o spotřebu, TBP má činit 225 W.

Arc A770 bude na plnohodnotném čipu s 32 Xe-Core, 32 RT jednotkami a 512 XMX. Zvýší se i takt na 2100 MHz, takže hrubý výkon překoná A750 o 17 %. Spotřeba zůstává na 225 W, nicméně vyšší frekvence 256bitových pamětí zvýší propustnost na 560 GB/s. Zatímco výrobci budou obvykle dělat 8GB varianty, ta přímo od Intelu má mít kapacitu 16 GB. Všechny varianty mají podporovat upscaling pomocí AI (technologie XeSS) i HW akceleraci AV1.