Intel zveřejnil své výsledky, jsou velkým zklamáním

Společnosti Intel se poslední dobou moc nedaří a finanční výsledky za čtvrtý kvartál jsou opravdu hodně špatné. V tomto článku se podíváme jak na finance, tak i závěrem na to, co společnost chystá. Pokud jde o firmu jako o celek, dle metriky GAAP klesly příjmy firmy z 20,5 na 14 mld. USD, což je 32% pokles (28 % dolů dle non-GAAP). To je meziročně opravdu hodně výrazný rozdíl. Zatímco loni dle této metriky vykazovala firma zisk 4,6 mld. USD, letos je to ztráta 0,7 mld. USD (dle non-GAAP pak vykázala zisk 0,4 mld. USD).

Jde už o 10. čtvrtletí v řadě, kdy se Intel propadal. Špatnou zprávou je ale především to, že pro toto čtvrtletí (Q1/2023) se počítá s dalším výrazným propadem někam k 10,5 až 11,5 mld. USD. Aby toho nebylo málo, počítá se se ztrátovým hospodařením (-0,15 USD na akcii). Na Wall Street se přitom očekávalo necelých 14 mld. USD a zisk 0,25 USD na akcii. To je hodně velký rozdíl.

Divize CCG (Client Computing Group) byla zásadně ovlivněna ekonomickou situací i obecným poklesem zájmu o PC a podobné produkty. Příjmy této divize spadly o 36 % z 10,3 na 6,6 mld. USD. Pokud jde o provozní zisk (nikoli čistý), tak ten spadl dokonce o 82 % z 3,8 na 0,7 mld. USD.



Samotné grafy na prezentaci vypadají docela špatně a pokud se na ně podíváme, používají špatné měřítko, takže situace graficky nevypadá tak zle (sloupeček s příjmy je mnohem vyšší, než by měl být - červenou tečkou jsem vyznačil, kde by měl správně končit, aby nezobrazoval zavádějící informace).

DCAI (Datacenter and AI Group) také vykázala dramatický pokles o 33 % ze 6,4 na 4,3 mld. USD. I v jejím případě se provozní zisk propadl téměř na nulu a z 2,4 mld. se stalo už jen 0,4 mld. USD (to znamená -84 %).

V případě divize NEX (Network and Edge Group) je tu pokles o jediné procento a v zásadě se udržela na 2,1 mld. USD v příjmech. Bohužel zisky i zde spadly o 84 %, a to z 352 na 58 mil. USD.

Bohužel pro Intel nerostly ty největší divize (ty naopak výrazně padaly), ale jen ty nejmenší. AXG (Accelerated Computing Systems and Graphics Group) si v příjmech polepšila jen velmi mírně na 247 mil. USD, nicméně se znatelně snížila ztráta z 641 na 441 mil. USD. Vzhledem k příjmům je to ale i nadále extrémní minus. MobilEye je jediným opravdu pozitivním členem Intelu. Příjmy vzrostly o 59 % na 565 mil. USD a provozní zisk dokonce o 71 % na 210 mil. USD. Pokud jde o IFS (Intel Foundry Service), tam se příjmy zvýšily o 30 % na 319 mil. USD, ale ze zisku 3 mil. USD se stala ztráta 31 mil. USD.

Z budoucnosti Intel jsme se ve zprávě dozvěděli několik dalších informací. Nasazení výrobního procesu Intel 4 nebude trvat dlouho, je již připraven, a procesory Meteor Lake se mají objevit v druhé půli letošního roku. Byly vyrobeny i testovací čipy pomocí procesu Intel 20A a 18A. Intel si chce pomoci k lepším výsledkům i tím, že hodlá prodloužit životnost některých výrobních zařízení z 5 na 8 let. Tímto by za rok 2023 měl ušetřit nemalých 4,2 mld. USD. Na druhou stranu to ukazuje i jistou zoufalost firmy, která se snaží nacházet všemožné způsoby, jak ušetřit (ale zároveň déle používat zastaralejší procesy), což by jinak asi nedělala.



Co se týče hodnoty akcií Intelu, ta nyní činí 30 USD. Proti začátku roku 2022 tedy spadla o hodně výrazných 46 %. After-market po oznámení výsledků spadl až k 27,2 až 27,3 USD (o dalších 9,3-9,5 %), což by proti začátku roku 2022 znamenalo už 52% propad.