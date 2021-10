Intel zvýšil tempo mezi servery a navýší i výdaje

Intel si celkově samozřejmě nevedl špatně, neboť v dnešní době nemůže mít problémy s odbytem. Dosáhl tak tržeb 19,2 miliard dolarů (GAAP) a i díky vyšším maržím dosáhl na čistý zisk 6,8 miliard dolarů, což představuje 1,67 USD na akcii.

Investoři ale přesto nebyli moc spokojeni vzhledem k tomu, že tržby by mohly být i vyšší a zvláště pak utrpěly tržby z Cloud Datacenter, které klesly o pětinu. Rovněž celkové tržby 18,1 miliard dolarů (non-GAAP) jsou nižší oproti předpokladům, jak uvedl firemní CFO George Davies. Na ohlášení výsledků reagovaly také akcie Intelu, které v krátké době spadly z 56 dolarů těsně pod hranici 50 dolarů.

Intel také investorům sdělil, že v příštích dvou až tři letech mají očekávat sníženou hrubou marži na 51 až 53 procent, což je přímý dopad nutnosti citelně zvýšit investice (CapEx, R&D, a MG&A). Ostatně letos dosáhnou kapitálové výdaje Intelu celkem 18 až 19 miliard dolarů, ale už v příštím roce je firma navýší na 25 až 28 miliard, což je velice podobná suma, jakou se chystá utratit i TSMC či Samsung Foundry.

Pro Intel samozřejmě zůstává CCG finančně nejvýznamnější divizí, i když její výsledky se meziročně mírně snížily kvůli celkově nižšímu počtu dodaných PC, který ale téměř vyrovnaly zvýšené průměrné prodejní ceny, a to zvláště notebooků. Provozní zisk se ale i tak snížil o cca 300 milionů dolarů.

Naopak serverová divize DCG podala mnohem lepší výkon než před rokem, i když ani tak dle CFO Intelu nesplnila očekávání. Dozvídáme se také, že se na trh dostalo přes milion procesorů Ice Lake-SP, a to od jejich dubnového uvedení na trh. Výroba se ale stále rozšiřuje a Gelsinger očekává, že další milion jich Intel na trh dodá jen během závěrečného kvartálu. Zajímavé je také to, že oproti minulému roku o 70 % vzrostly prodeje divize DCG s ohledem na firemní a vládní zákazníky (Enterprise & Government), ale na druhou stranu o 20 % klesly prodeje spojené s Hyperscale/cloud centry. To Intel sám vidí jako dopad nových regulací v Číně, ovšem my v tom můžeme vidět i ten prostý fakt, že konkurenční AMD roste především v cloudu a datových centrech.

Nakonec se dozvídáme, že se pilně pracuje na rozjetí Foundry Service, čili zakázkové výroby čipů v továrnách Intelu v rámci strategie IDM 2.0. Intel už také dodal zákazníkům první vyrobené čipy, čili zaznamenal takto první tržby a aktuálně už registruje přes 100 potenciálních zájemců, z nichž někteří velcí zákazníci už začali spolupracovat na vývoji budoucího procesu známého jako Intel 18A (v podstatě 1,8nm proces), v němž se už využijí nové EUV stroje s High-NA, které má od ASML odebírat právě především Intel.

Ceny souvisejících / podobných produktů: