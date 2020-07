Intelu dále vzrostly tržby, ale marže klesají

Bob Swan si tak výsledek pochvaloval s tím, že jej zajistila silná poptávka po výpočetním výkonu pro cloudové služby, domácí počítače a také výstavba 5G sítí. Není tak divu, že rostla především serverová divize, a to o meziročních 43 procent, zatímco PC divize rostla "jen" o 7 procent. Celý datacentrový sektor, do nějž spadají i divize IoT a jiné pak rostl o 34 procent.

Velice silný růst serverové divize (DCG) tak ukazuje, že nemusí trvat dlouho, a PC divize (CCG) bude najednou z hlediska tržeb až druhá v pořadí a dá se ostatně říci, že Intel k tomu cíleně směřuje už několik let. Prudce rostla také paměťová divize (NSG), a to o 76 procent, která je ostatně také součástí diverzifikačního plánu. Na druhou stranu se moc nedařilo IoT divizím, ale ty stejně nemohly pohřbít celkový výsledek. PSG (programovatelná řešení) pak zaznamenala jen mírný růst.

Co se týče tržeb, pak ty v posledním čtvrtletí činily 19,7 miliard dolarů, což je o pětinu více než před rokem, ovšem marže šly dolů o 6,6 či 6,8 procentního bodu. Ale celkově to pro Intel přesto znamenalo vyšší čistý zisk, a to i dle Non-GAAP principů a zisk na akcii byl dle nich o 16 procent vyšší.

Intel aktuálně předpokládá, že za celý tento rok utrží kolem 75 milionů dolarů a zisk na akcii bude dle GAAP a non-GAAP činit 4,53 a 4,85 USD. Nakonec také slíbil brzké vypuštění procesorů Tiger Lake a také prvních 10nm serverových CPU, čili generace Ice Lake, ovšem ta mají nastoupit až ke konci roku.

V druhé polovině roku 2021 pak dle plánu přijdou Alder Lake pro běžná PC a také další generace 10nm serverových CPU, Sapphire Rapids. To tedy znamená, že předpokládané vypuštění Rocket Lake-S na přelomu tohoto a příštího roku (či o něco později) je zcela reálné, čili Intel neplánuje, že by si právě Rocket Lake-S či dnešní Comet Lake-S pobyly na výsluní moc dlouho. Pokud by si totiž měly odkroutit plný cyklus, pak by Alder Lake mohly přijít nejdříve v polovině roku 2022.

