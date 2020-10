Interiérové kamery v Teslách umožní sledovat směr pohledu řidiče

Elektromobil Tesla Model 3 byl už od svého uvedení před několika lety vybavován interiérovou kamerou. To ale nebyla aktivní a dle Elona Muska byla přípravou do budoucna, kdy měla monitorovat interiér a jeho posádku např. pro připravovanou flotilu autonomně řízených taxíků. V takovém případě by záznam mohl sloužit jako důkaz při případném vandalském útoku na vůz. Prozatím ale "robotaxi" nejsou na pořadu dne a kameru mohou uživatelé dobrovolně zapnout pro vývojářské účely. Ta se spustí jen v případě, že je detekován blížící se bezpečnostní incident, přičemž v takovém případě pořídí několik snímků a nahraje videoklip.



Hacker pod přezdívkou "green" se nicméně trochu více povrtal v softwaru Tesly a zjistil, co přesně vlastně tato kamera sleduje nad rámec samotného záznamu videa. Ve firmwaru objevil položky jako "blinded", "eye_closed", "head_down", "looking_left", "phone_use" a další. Očividně tedy kamera a její systém vyhodnocují chování řidiče a sledují směr jeho pohledu. V případě nehody tak podají informace i o tom, co dělal řidič, zda sledoval vozovku a podobně. Podobné systémy můžeme brzy očekávat i ve vozech mnoha jiných značek, které je vyvíjejí už mnoho let.



