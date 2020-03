Internetový provoz roste, lidé tráví více času doma kvůli koronaviru

Nový koronavirus představuje obrovský problém pro většinu technologických firem. Výjimkou mohou být některé internetové služby. V mnoha zemích byly uzavřeny školy a omezeny možnosti trávení volného času, spousta lidí je také nucena zůstat v karanténě. To se samozřejmě projevuje delším časem stráveným u obrazovek počítačů, tabletů a mobilních telefonů.

Fortnite zvyšuje internetový provoz v Itálii

Potvrdil to jeden ze světově největších poskytovatelů sítí distribuovaného obsahu – podle společnosti Akamai se internetový provoz zvýšil až o 29 % ve srovnání s průměrem za předchozích 60 dnů. V USA byl zaznamenán nárůst o 19 %, v Indii o 13 % a v Japonsku o 7 %. Akamai byla také jednou z mála společností na burze, která nezažila pád svých akcií, ale naopak zvýšení ceny o 1 %.

V Itálii, která zavedla jedny z nejrozsáhlejších omezení v Evropě, oznámil národní operátor Telecom Italia nárůst internetového provozu ve své pevné síti až o 70 %. Výslovně přitom zmiňuje, že za zvýšením stojí z velké části „online hry jako Fortnite“, které zabírají mnohem větší šířku pásma než jiné internetové služby. Pokud vezmeme v potaz, že hraním her teď tráví čas značná část italských školáků, není nárůst zase tak překvapivý.





Hry, filmy, ale také videokonference

Kromě her navíc musíme započítat také služby pro streamování videa, které samy o sobě tvoří značnou část internetového provozu. Kvůli zavřeným kinům a odsunutým premiérám filmů totiž diváci mnohem častěji usedají k Netflixu a podobným službám. Žádný z portálů ovšem zatím nezveřejnil konkrétní čísla o počtu diváků.

Zvýšený zájem o hry ovšem potvrzují data z portálu Twitch, který používají ke streamování především hráči. Podle eSports Charts měl Twitch minulý týden v průměru 2,2 milionu diváků najednou, zatímco v únoru a březnu loňského roku to bylo 1,18 milionu diváků. To znamená téměř dvojnásobek. K nejoblíbenějším hrám mezi streamery podle údajů z TwitchTracker patří League of Legends, Fortnite a Grand Theft Auto V.

Švédská společnost Telia Carrier, která provozuje jednu z největších světových mezikontinentálních optických sítí, potvrdila v únoru nárůst provozu o 2,7 % a během března očekává ještě vyšší čísla. A dodává, že za nárůstem nestojí jen hry a filmy. Kvůli zrušeným leteckým spojením teď navíc roste potřeba videokonferencí, proto společnosti provozující tyto služby žádají až o pětinásobné navýšení šířky pásma.

