InWin C200: pracovní počítačová skříň jak ze starých časů

InWin C200 patří mezi Middle-towery a zájemci si ji už mohou pořídit, nebo brzy budou moci pořídit, neboť je oficiálně nabízena na trhu. Určena je především pro ty, kteří potřebují mít ve svém počítači hodně úložného prostoru. Před řadou let přitom bylo běžné, aby skříně nabízely třeba šest nebo i více pozic pro pevné disky plus externí 5,25" a 3,5" zařízení. Dnes už jsou ale na trhu disky s kapacitou, kterou většina uživatelů ani nepotřebuje a řada z nich už nepotřebuje ani žádný pevný disk. Vystačí si pak spíše s 2,5" pozicemi, pokud vůbec, neboť ani ty už nemusí být díky formátu M.2 potřeba.

Je tak logické, že moderní počítačové skříně už nenabízí tolik diskových pozic co dříve, ale InWin C200 bude výjimka. Její rozměry jsou 470 x 230 x 518,5 mm a dovnitř ní se vejde až osm pevných disků a dokonce i dvě optické mechaniky nebo jiná 5,25" zařízení. Vedle toho můžeme počítat s velkým vnitřním prostorem pro procesorový chladič a zdroj.

Samotná skříň je vytvořena z klasických materiálů - oceli SECC a plastu ABS a pojme základní desky o rozměrech až 12 x 11 palců, které se poněkud volně označují jako E-ATX a pak to jsou ATX, Micro ATX a Mini ITX.

Záslepek tu máme standardních sedm s možností dokoupit Riser Card pro vertikální umístění grafické karty, což ale odpovídá spíše herním skříním, jejichž majitelé mají jakousi potřebu skrz boční okno koukat na svou grafiku a kochat se jí. Maximální délka karet je 400 mm, ovšem to neplatí pro ty ve spodní pozici v případě, kdy ve skříni necháme na svém místě spodní diskovou šachtu. Procesorový chladič může být vysoký až 166 mm a zdroj hluboký až 220 mm.

Dále tu máme přední porty ve složení 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.0 a HD audio. Obrázek nahoře ukazuje umístění šachet, takže je vidět, že pro 3,5" pevné disky tu máme tři šachty po dvou pozicích a další dva disky se pak vejdou do 5,25" pozic. Tím to ale nekončí, protože tu jsou další tři pozice pro 2,5" disky nebo SSD.

Pro chlazení můžeme využít jeden zadní 120mm ventilátor, dva přední 120/140mm ventilátory a pak dva 120mm nahoře. Hmotnost samotné skříně je 7,6 kg.

Co se týče cen a dostupnosti InWin C200, o těch se zatím nic neví. Jak ale bylo uvedeno, C200 už byla oficiálně uvedena na trh, takže by zakrátko měla dorazit do nabídky obchodů.

