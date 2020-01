InWin Diey: čínský motýl jako extravagantní počítačová skříň

InWin přitom dokáže vytvořit originální skříň s odvážným designem, kterou lze použít v praxi, což může být třeba kroucená Z-Tower nebo kulatý WINBOT . Model Diey už ale jde opravdu za pomyslnou čáru, která definuje hranici použitelnosti a na první pohled by opravdu jen málokdo uhodl, že jde o zařízení pro uložení počítačových komponent.

Slovo Diey je přepis mandarínského výrazu pro motýla a tento výběr je naopak vcelku jasný. Máme tu mnohá průhledná a jakoby splývající křidélka, i když stejně bychom tak mohli tento počin připodobnit třeba k borové šišce.

To rovněž i s ohledem na to, že ona jednotlivá křidélka se mohou rozevřít, aby odhalila vnitřní konstrukci s počítačovými komponenty. Na první pohled tak může Diey vypadat nesmírně složitě, ale ve skutečnosti to jsou prostě průhledné namodralé panely namontované na čtyři zvedací ramena. Tato ramena jsou přitom opatřena motory, takže pokud je nálada, mohou se zvedat a klesat v imitaci mávajících křídel. Nicméně to nebude jen pro efekt. Je zřejmé, že se přitom musí rovněž rozpohybovat vzduch všude kolem a celkově se přispěje k lepšímu chlazení, jenomže pro to máme i vhodnější způsoby, než jsou mávající kusy plexiskla.

Už vůbec pak nepřekvapí ARGB podsvícení pomocí LED, i když nečekaný je integrovaný projektor a také systém umělé inteligence. Ten může podsvícením a pohyby ramen reagovat na okolní pohyb, gesta, hlasové příkazy nebo hudbu. Zde by jistě přišlo vhod i video, ovšem Diey ještě nebyla na CES 2020 plně odhalena, ostatně tento veletrh začne až zítra. Na videa si tak ještě chvíli počkáme.

InWin využije svou Diey především k přitáhnutí pohledů návštěvníků, kteří se pak budou moci podívat i na nové skříně klasického provedení, což budou modely 215, 216 nebo C200 Creator, v jejímž případě byly zmíněny 5,25" pozice. Ano, na dnešních skříních může být už zajímavé i to, že mají externí mechanikové pozice. Dále to bude InWin B1 pro Mini-ITX s vlastním 200W zdrojem s 80 Plus Gold nebo vodní chladiče SR36 a SR24 AiO a ventilátory AJ120 tvořící statický tlak až 2,62 mm vodního sloupce.

Ceny souvisejících / podobných produktů: