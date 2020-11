IO Interactive potvrzují Project 007, do světa her vtrhne James Bond

Dá se tak říci, že pokud má někdo vyvinout hru o Jamesu Bondovi, dánští IO Interactive rozhodně patří mezi studia, kterým se to může povést. A to samozřejmě ne proto, že vyvíjí hry, jejichž hrdina je také agent s číslem, ale proto, že série Hitman může být výslednému Projektu 007 do jisté míry podobná. Ostatně i dle PCGameru jsou hry série Hitman značně ovlivněny filmy o Bondovi z éry Daniela Craiga.