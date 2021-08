iPhone jako vstupenka do ekosystému Applu? U tabletů a hodinek snad, ale co jinde?

O majitelích produktů Apple se často tvrdí, že to jsou iOvce a že mají všechno možné bezmyšlenkovitě nakoupeno právě od Applu. Společnost Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) se na toto podívala a provedla průzkum mezi 900 majiteli nových iPhonů 12. Pravda, vzorek mohl být mnohem větší, aby byl více reprezentativní, ale i tak tu máme zajímavá pozorování. Studie se podívala na to, jaká další zařízení tito lidé mají a zda jde také o Apple.



Pokud jde např. o počítače, zde jde zvýšený zájem o Macy jednoznačně vidět, ale rozhodně není absolutní. Počítač má 90 % dotázaných (cca 810 lidí), přímo Maca pak 38 % ze všech dotázaných (cca 340). To znamená, že zhruba 42 % z těch, kteří ve studii měli počítač, měli počítač od Applu (38/90, resp. 340/810). Výrazně odlišné je to u tabletů. Ten mělo asi 79 % lidí a z tohoto počtu to byl Apple iPad asi v 85 % případů (67 % ze všech dotázaných mělo iPad). Jde tak o produkt, kde je toto procento mezi iPhonem a dalším produktem Applu nejvyšší.

Hodně je to vidět i u chytrých hodinek. Ty má asi 65 % dotazovaných majitelů iPhonů a dobrých 75 % z nich zamířilo právě k Apple Watch. Hodinky jiného výrobce tak má jen čtvrtina majitelů iPhonů (pokud mají chytré hodinky). U tabletů a chytrých hodinek tak můžeme diskutovat o tom, že iPhone pravděpodobně mohl být vstupenkou do ekosystému Applu a ovlivnit výběr. Ale také možná to byl pro dotazované zákazníky nejlepší produkt nehledě na značku.



O něco nižší poměr máme u bezdrátových sluchátek. Ty má 39 % majitelů Applu a k sluchátkům od Applu pak zamířila více než polovina z nich (cca 53 %). Zde je ale otázkou, do které skupiny se počítají modely Beats, které v podstatě také spadají pod Apple. I když Apple dává k novým iPhonům rok streamovací služby Apple TV zdarma, uživatelé často míří jinam. Streamování využívá asi 69 % majitelů iPhonů, ale Apple TV využívá méně než 40 % z nich. Ještě horší je to pro Apple v kategorii chytrých reproduktorů. Ty používá 45 % dotázaných, ale modely od Applu to jsou jen v cca 22 % z těchto případů.

Zda uvedená čísla budete brát jako slepé fanouškovství nakousnutého jablka nebo nikoli, to už bych asi nechal na posouzení vás samotných. Jak to vidíte?

Ceny souvisejících / podobných produktů: