Itálie láká Intel s jeho továrnou, Německo by chtělo rovnou megatovárnu

Intel už dávno oznámil, že se chystá v Evropě postavit novou moderní továrnu a že ta nebude nikde poblíž již existujících provozů. Od té doby se objevují dohady o tom, kde by tato továrna mohla stát, přičemž se mluvilo především o Německu. Nyní ale dle Reuters připadá v úvahu také Itálie, ovšem s tím, že Německo by nepřišlo zkrátka, spíše naopak. Ostatně případná italská továrna Intelu by čipy nevyráběla, ale pouzdřila pomocí pokročilých technologií.

Teprve v září se objevila zpráva, že Intel chce v Evropě investovat až 95 miliard dolarů / 80 miliard eur, což by tak rozhodně nepředstavovalo pouze jednu, byť moderní továrnu. Jde prý o horní hranici investic do dvou nových továren a snad i dalších provozů, výzkumných a vývojových center a kdo ví čeho ještě. Na takovéto podrobnosti o dané investici si ještě musíme počkat, nicméně zmíněná suma je příliš vysoká na to, aby si za ni Intel pořídil jen jednu či dvě továrny, ostatně nejde o jednorázovou investici, ale o cca desetiletý plán.

Reuters nyní uvádí, že se o investici Intelu aktuálně velice uchází Řím, zatímco Německo by zase rádo mělo na své půdě ještě větší továrnu, kterou bychom mohli označit za megafactory, ale to lze těžko označit za "technický" termín, který by cokoliv určoval (na rozdíl od gigafactory firmy TSMC).

Itálie prý už má se zástupci Intelu vyjednávat už v pokročilých rozhovorech o potenciální investici, která má zpočátku dosáhnout výše 4 miliard eur, anebo až 8 miliard eur v závislosti na tom, k čemu by se Intel nakonec mohl rozhodnout. Detaily se zatím nedozvíme, neboť jsou důvěrné, ale Řím je prý ochoten nést část nákladů, což je vcelku očekávané a v podstatě samozřejmé.

Továrna Intelu by mohla v Itálii přímo vytvořit 1000 pozic pro vysoce kvalifikované pracovníky a samozřejmě mnohem větší počet pracovních pozic nepřímo. Italská vláda chce Intelu předložit velice detailní nabídku s cílem uzavřít dohodu do konce tohoto roku, jak uvedl zdroj agentury Reuters. Od Intelu přitom víme, že ten se sám chce o této své evropské investici rozhodnout ještě letos a nyní tak v úvahu připadá konkrétně i Turín anebo také Catania na Sicílii, kde působí už i STMicroelectronics.

Pokud jde ale o výše zmíněnou megatovárnu, tu bychom mohli mít nakonec skoro za humny, neboť dle Reuters se do popředí dostaly Drážďany, kde bychom našli i nyní bývalé provozy firmy AMD (dnes GlobalFoundries). Nicméně žádné rozhodnutí zatím nepadlo, takže si asi opravdu počkáme až do závěru tohoto roku.



