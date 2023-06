Italové chtějí vyrábět elektrický Aehra Sedan, má stát 200 tisíc USD

S elektromobilovými startupy se roztrhl pytel a ačkoli některé z nich už i začaly výrobu (např. Lucid nebo Rivian, nemluvě o spoustě čínských značek), ještě více z nich existuje stále jen na papíře, ze kterého se mnohé patrně ani nedostanou. Jak na tom bude italská společnost Aehra, to teprve ukáže až čas, každopádně ambice jí nechybí. Loni představila model Aehra SUV, nyní přichází s modelem Aehra Sedan.

Jak už napovídá název, jde karosářským uspořádáním o sedan. Má celkem 4 dveře, které se stylově vyklápí nahoru, což se týká také těch zadních. Má velmi nízkou výšku a celá kabina je hodně posunuta vpřed, čímž připomíná cab-forward koncepci Chrysleru z 90. let a přelomu tisíciletí. Co se týče Sedanu, design bychom už znali, nicméně co se týče technických údajů, tady toho o vozu zatím moc nevíme.



Hovoří se o tom, že by se měla velikost akumulátoru pohybovat do 120 kWh, což by mělo stačit na ujetí necelých 500 mil (hovoří se o 497 mílích). To se tedy bavíme o 800km dojezdu. Na danou velikost akumulátoru docela ambiciózní cíl, na druhou stranu Mercedes-Benz EQS s menší 108kWh baterií slibuje až 786 km. Akumulátor má pocházet od rakouské společnosti Miba Battery Systems, má 925V napětí a podporovat má 350kW nabíjení.

Vůz má mít max. rychlost až 165 mph (265 km/h), přičemž půjde o elektronicky omezenou rychlost. Výkon elektromotorů má totiž dosahovat cca 805 koní, což znamená 592 kW, a to by bez omezovače stačilo na mnohem vyšší rychlosti (minimálně někam k 340-360 km/h, spíše ještě víc). Všimněme si zajímavosti, digitálních zrcátek, která se postupně stávají častějším prvkem u nových vozů (zatím zdaleka ne mainstreamovým).



Jak SUV, tak i Sedan se mají podle plánu začít vyrábět v roce 2026. Zda se to stihne (a zda se to vůbec někdy podaří), to teprve uvidíme. Každopádně výrobce vidí cenu někde okolo 175 až 200 tisíc USD.