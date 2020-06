Italskému Amazonu unikly ceny a specifikace Ryzenů 5 3600XT a 9 3900XT

Už víme, že AMD chystá nové procesory AMD Ryzen s přídomkem XT (Matisse Refresh), které přinesou o něco vyšší takty. Díky italskému Amazonu, kterému unikly informace o připravovaných procesorech, nyní máme další střípky do celé skládačky. konkrétně se na jeho webu objevily dvě stránky k procesorům AMD Ryzen 5 3600XT a Ryzen 9 3900XT. Nyní víme, že by se procesory měly oficiálně představit 16. června a do prodeje půjdou 7. července.



Podle těchto úniků by nový Ryzen 5 3600XT měl mít nadále 6 jader a podporu 12 vláken, nebude chybět ani 35 MB cache (L2+L3) a chladič Wraith Spire. Zatímco základní takt nebyl zveřejněn, Boost by měl povyskočit na 4,5 GHz (u Ryzen 5 3600X je to 4,4 GHz). Pokud jde o cenu, obchod uvádí 285 EUR (7600 Kč s DPH).



Druhým uniklým procesorem je Ryzen 9 3900XT. Jde o 12jádrový procesor schopný zpracovat až 24 vláken najednou, vybaven je pak 70 MB cache paměti. V jeho případě Boost povyskočil ze 4,6 GHz (9 3900X) na 4,7 GHz. Tyhle takty jsou tak u obou procesorů zhruba o 2 % vyšší než u předchozích verzí. U Ryzenu 9 3900XT uvedl prodejce cenu 570 EUR (15200 Kč s DPH). Obě dvě stránky už z italského Amazonu zmizely.

