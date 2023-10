Izrael by chtěl využít internetové připojení SpaceX Starlink v době války

Internetové připojení Starlink od SpaceX by mohlo opětovně najít využití v dalším válečném konfliktu. Nyní se to týká Izraele, kdy se Shlomo Karhi , izraelský ministr komunikací, nechal slyšet, že by chtěl zajistit internetovou konektivitu v době války pomocí výše zmíněného Starlinku. Cílem je zajistit ji pro občany v nejvíce postižených oblastech, ale také pro místní orgány a komunitní lídry.



Izrael má vést se SpaceX aktivní jednání, neboť Starlink zatím není v zemi oficiálně dostupný podobně, jako tomu bylo při konfliktu na Ukrajině. Tam se ukázal být velmi efektivním řešením pro komunikaci a Izrael doufá, že se něco podobného povede i v jeho případě. Otázkou ale je, zda bude systém nasazen k vyloženě vojenským účelům, čemuž se služba obvykle snaží vyhýbat. Musk toto odmítá s tím, že by se pak Starlink stal významným vojenským prvkem, který by sloužil k eskalaci války, což nechce, a podobné žádosti opakovaně odmítá.