Jack Dorsey draží první tweet, zatím bylo přihozeno na 2,5 mil. USD

Non-fungible token (NFT) sice mnohým lidem moc neříká, jde ale o stále populárnější metodu prodeje digitálních děl, která mohou mít pro mnohé velmi vysokou hodnotu. Nyní tu máme např. prodej prvního tweetu, který napsal zakladatel Twitteru Jack Dorsey 21. března 2006. Šťastný majitel získá digitální certifikát o vlastnictví, příp. další metadata.



NFT využívá k zápisu vlastnictví technologie blockchainu, na které jsou postaveny i kryptoměny. Takový tweet může být zajímavou finanční investicí díky své sentimentální hodnotě. Přestože je to digitální věc, může být podobně tak cenný, jako jsou některé kartičky s basketbalisty, autogramy a jiné věci. Tweet se nabízí na platformě Valuables a prozatím je maximální příhoz ve výši 2,5 mil. USD (55,7 mil. Kč). To bude znamenat i slušnou provizi pro platformu, která si bere 5 %, což by znamenalo asi 2,8 mil. Kč.