Jack Dorsey končí jako CEO Twitteru, nahradí ho Parag Agrawal

Jak se v posledních dnech naznačovalo, tak se i stalo. Jack Dorsey, který je jedním ze zakladatelů sociální sítě Twitter, zde opravdu končí. Založil ji spolu s dalšími třemi lidmi před necelými 16 lety a dnes cítí, že vedení společnosti jejím zakladatelem se pro ni stává limitujícím. V poslední době tak pracoval na tom, aby dobře fungovala i poté, co bude odstřižena od zakladatelů firmy. Dokonce si i rýpnul do Facebooku (resp. dnes Mety), kde to dle něj vypadá, že bude Mark Zuckerberg navždy zakořeněný.

Dorsey zůstane ještě v představenstvu, kde mu končí mandát v květnu příštího roku. Do role předsedy představenstva se dostane Bret Taylor, který pracuje také jako prezident a COO společnosti Salesforce, v této roli nahradí Patricka Pichetta. CEO Twitteru se pak nově stane 37letý Parag Agrawal, který do firmy nastoupil v roce 2011 a od roku 2017 působil jako CTO. Pracoval také na výzkumných pozicích v Microsoftu, Yahoo nebo AT&T.

Zajímavostí, která koluje na Twitteru, je také to, kolik Indů nyní vede obří americké společnosti. Vedle Agrawala v Twitteru tu máme např. další osobnosti, jako jsou Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Arvind Krishna (IBM), Shantanu Narayen (Adobe) nebo Raghu Raghuram (VMWare).

