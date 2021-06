Jaderný reaktor TerraPower Natrium na ochuzený uran bude stát v USA

Možná jste už slyšeli o projektu TerraPower. Vše začalo už před 15 lety, kdy Bill Gates a další vizionáři začali hledat cestu za ekologičtější výrobou energie. Skončili u technologie Traveling Wave Reactor (TWR) a v roce 2008 byla založena společnost TerraPower. Jak už je to ve vědě obvyklé, trvá to desítky let, než se z konceptů přes první testy dostaneme ke konečným produktům. Přesto bylo už v roce 2015 uzavřeno memorandum s Čínou o dalším vývoji, v roce 2017 se začalo pracovat na společném joint-venture a dokonce už měla být před několika lety i spuštěna výstavba reaktoru. Jenže přišel Donald Trump a boj s Čínou včetně zákazu vývozu jaderných technologií. A do toho spadly i jaderné reaktory od TerraPower. Nová generace jaderných elektráren se tak mohla už několik let stavět, nicméně teprve nyní se zahajuje plánování výstavby na území USA.

Už se ví, že půjde o areál jedné z bývalých uhelných elektráren ve státě Wyoming, přesná lokalita ale zatím ještě nebyla rozhodnuta a bude tak učiněno do konce roku. Reaktor Natrium od TerraPower je netradiční v tom, že nepracuje s obohaceným uranem jako běžné reaktory, ale s ochuzeným. Je také poměrně bezpečný. Chlazen je sodíkem, pracuje s atmosférickým tlakem a má záporný teplotní koeficient reaktivity. Tedy při nárůstu teploty reaktor svou podstatou snižuje výkon. Chlazení a bezpečnost reaktoru spoléhá na klasické fyzikální zákony, jako je gravitace i stoupání horkého vzduchu nahoru. Odpad se má skladovat přímo v elektrárně (minimálně do doby, než se přijde s nějakým centrálním úložištěm pro celé USA).

Do nového reaktoru společnosti TerraPower investuje i společnost PacifiCorp. Ta spadá pod Berkshire Hathaway známého investora a filantropa Warrena Buffeta. Gates a Buffet jsou dlouhodobí přátelé už přes 30 let.

Samotná elektrárna bude mít rozlohu 16 akrů (6,5 hektaru), celý areál pak 44 akrů (necelých 18 hektarů). Výkon bude činit 345 MW, přičemž na dobu 5,5 hodiny lze v případě špičky zvýšit výkon až na 500 MW. To je ale dáno tím, že elektřinu je možné dodávat do sítě nebo ji ve formě tepla ukládat do tavených solí (pojmou energii v řádu GWh). V případě potřeby je tak možné s pomocí úložišť dodávat vyšší výkon, než je výkon samotného reaktoru.

