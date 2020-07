Jailbreak pro PlayStation 4 je zpět, chystá se do verze 7.02

V posledních letech se komunitě, která se snaží hacknout PlayStation 4, příliš nedařilo. Poslední jailbreak se podařilo dokončit pro firmware 5.05 z roku 2018, i když poměrně blízko byli vývojáři také v případě verze 6.20. Uplynulé týdny potom přinesly spíše další obavy komunity, že období úprav PlayStationu 4 definitivně skončilo. V březnu sice vývojář s přezdívkou @theflow0 oznámil, že našel chybu v kódu umožňující potenciální kernel exploit, ale následovalo dlouhé ticho po pěšině. Z dostupných informací se zdálo, že se jedná o slepou uličku, která nikam nepovede.

Potom postavilo další překážku do cesty samotné Sony, které spustilo nový Bug Bounty Program. V rámci něho mohou vývojáři, kteří nahlásí bezpečnostní zranitelnost týkající se herní konzole, získat odměnu až 50 tisíc dolarů. To může být pro většinu hackerů větší motivace než uznání komunity. Fanoušci proto očekávali, že vývojáři budou nalezené chyby raději nahlašovat Sony a nepodělí se o ně s komunitou, aby si nezavřeli cestu k případné finanční odměně. Tyto obavy se ovšem patrně ukázaly jako liché. Již zmiňovaný vývojář @theflow0 sice nahlásil nalezený exploit kernelu do programu Bug Bounty a od Sony tak obdržel tučnou odměnu ve výši 10 tisíc dolarů, ale zároveň se rozhodl své zjištění využít ve prospěch komunity.

Nalezenou chybu lze totiž zkombinovat s dříve objeveným exploitem Webkitu, který je přítomný ve firmwaru 6.72 nebo starším. Zdá se, že nový jailbreak je konečně na dosah a od jeho vydání nás dělí dny, v nejhorším případě týdny. Vývojář @theflow0 poděkoval nejen svým kolegům z komunity, ale také Sony, že mohl zveřejnit kompletní informace o chybě. Nejspíš je to z toho důvodu, že v pozdějších verzích firmwaru je již chyba opravena. Proto, abyste mohli tento jailbreak využít, ovšem musíte mít PlayStation 4 se starším firmwarem – v nejlepším případě bude podporována verze 7.02. Nutno ovšem podotknout, že poslední aktualizace přinesla na PS4 dokonce verzi 7.51, pro kterou jailbreak nebude v blízké době rozhodně k dispozici.

Připravované uvedení PlayStationu 5 na pulty obchodů nejspíš neohrozí komunitu okolo aktuální generace herní konzole. Například PlayStation 3 se dočkal posledního jailbreaku v roce 2018, tedy čtyři roky po uvedení nástupce. Pokud byste si také chtěli přivydělat objevováním zranitelností pro Sony, podívejte se na podmínky programu . Objevením chyb pro PS4 si můžete vydělat od 500 do 50 000 dolarů podle závažnosti, v případě PlayStation Network potom japonský výrobce rozdává od 100 do 5 000 dolarů.

