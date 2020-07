Jak se zbavit bloatwaru ve Windows 10? Vyzkoušejte nástroj Bloatbox

Po zakoupení nového počítače na vás čeká také spousta předinstalovaných aplikací a některé z nich se mohou objevit také po aktualizacích operačního systému. Problém je ten, že řadu z nich nejspíš nikdy nevyužijete. Pokud si chcete v počítači udělat pořádek, uvolnit místo v úložišti a v některých případech i mírně zvýšit výkon, můžete se pustit do odinstalace tohoto bloatwaru. Chvíli vám to zabere a dříve či později navíc narazíte na problém, že některé aplikace (např. Váš telefon) nelze běžným způsobem odinstalovat.

Naštěstí existují alternativní způsoby. Jedním z nich je odinstalace přes PowerShell, ale k dispozici jsou také uživatelsky přívětivější možnosti. Pokud si do počítače nechcete instalovat programy pro čištění počítače, které tuto funkci často obsahují, můžete zvolit i nedávno vydaný nástroj Bloatbox. Jeho síla spočívá v jednoduchosti. Stačí si stáhnout ZIP o velikosti něco málo přes 16 kB, který v počítači rozbalíte a spustíte – není nutná instalace. Podobně spartánské je také uživatelské rozhraní. V levém rohu uvidíte seznam aplikací, které lze odinstalovat. Následně můžete označit jednu nebo více položek a kliknout na tlačítko „Add selected“. Tím aplikace přesunete do pravé části obrazovky, která obsahuje položky k odinstalaci.

Přidat můžete také všechny aplikace (včetně třeba nástrojů od výrobců PC) jedním kliknutím, ale v takovém případě doporučujeme zkontrolovat, zda se do seznamu nedostala i nějaká důležitá položka. Jediným problémem mohou být názvy některých aplikací, v některých případech totiž není na první pohled jasné, o jaký software se jedná. Potom kliknete na tlačítko „Uninstall“ a počkáte na potvrzení.

Za tímto malým pomocníkem stojí vývojář s přezdívkou Builtbybel (dříve známý jako Mirinsoft), který jej původně chtěl integrovat do svého nástroje Spydish , který umožňuje na jednom místě spravovat nastavení ochrany osobních údajů a zabezpečení ve Windows 10. Nabízí také možnost zakázat velké aktualizace systému (zápisem do registrů) do doby, než Microsoft ukončí podporu používané verze.