Jak vypadá čip konzole PlayStation 5?

Máme tu velice podrobně popsaný snímek APU, které se používá v konzolích Sony PlayStation 5 a jako obvykle jde o černobílou fotografii, která byla později analyzována, barevně označena a popsána.

V prvé řadě se dozvídáme, že grafická část této konzole má spíše blíže ke generaci RDNA 1.1, ovšem ta se má od RDNA 2 lišit stejně jen odlišnými jednotkami ROP. Co se očekávalo a splnilo, je to, že čip neobsahuje Infinity Cache, jakou využívají nové desktopové Radeony, která by ostatně ještě zvětšila už tak dost velké jádro. Především je ale vidět to, jak malinkatou část zabírá celkem osm jader Zen 2, ostatně GPU část je cca pětkrát větší.

celé zapouzdřené APU konzole PlayStation 5 - Fritzchens Fritz

A právě jádra Zen 2 jsou také zajímavá, neboť to dle HardwareTimes vypadá, že jejich 256bitové FPU pipeline byly redukovány na poloviční 128bitové jednotky, čili AMD tím mohlo ušetřit další místo či watty na spotřebě, ovšem takové čipy Zen 2 by vedle svých desktopových protějšků byly v matematických operacích výrazně pomalejší. A krom toho byla evidentně také výrazně osekána kapacita L3 cache, a to na 2x 4 MB na CCX oproti 2x 16 MB na CCX v případě Ryzenů 3000.

Tento čip nese krom osmi jader Zen 2 taktovaných až na 3,5 GHz celkem 36 jednotek CU grafiky RDNA 2, které tvoří po dvou vždy jednu Dual-Compute Unit (WGP). GPU je taktováno až na 2,23 GHz a celé APU má k dispozici 16 GB paměti GDDR6 na 256bitové sběrnici, což je samo plně srovnatelné s novými desktopovými Radeony (až na onu pomocnou Infinity Cache).

