Jak zničit YouTubera? Stačí snadno zneužít systém chránící majitele práv

Kanál Totally Not Mark se zabývá světem anime, což je ostatně jasně patrné z pozadí za Markovými zády. Ten nedávno dostal do emailu upozornění, že 15 z jeho videí bylo na YouTube znepřístupněno na žádost firmy Toei Animation, která využila právě Copyright Claim. Je přitom obvyklé, že youtubeři využívají a mohou využívat části cizích autorských děl třeba pro účely recenzí (tzv. Fair Use Policy), což Mark právě dělá. Z 15 videí se ale přes noc stalo 155 videí, která se měla znelíbit majiteli autorských práv a ten požádal o jejich stažení. A právě to je i 155 videí, která už nemohou autorům přinášet zisk a představuje to cca tři roky jejich práce.





Mark tedy nedělá nic jiného, co by nedělali recenzenti obecně, ostatně se může jen těžko vyhnout tomu, aby ve svých videích ukázal část autorsky chráněných děl. Hlavní problém ale nyní tkví v tom, jak je nastavený celý systém spojený s Copyright Claim a co může Mark nebo kdokoliv jiný v jeho situaci dělat.

V takových případech zbývá jediný postup, neboť nikdo nemůže očekávat, že mu YouTube (stejně jako jiné velké firmy) nějakým způsobem vyjde vstříc. Připraven je tak YouTube Appeal System, čili obvyklý způsob umožňující odvolání. Jenomže to má dva malé háčky. Jednak je možné se odvolat v jeden čas proti pouze jednomu případu, přičemž Markovi jich za krátkou dobu naskákalo 155 a pak se odvoláváme ne u nějakého nezávislého arbitra, ale čekáme na rozhodnutí toho stejného subjektu, který požádal o stažení videí. Čili v tomto případě jde o Toei Animation, která má navíc 30 dní na vyřízení.

Dále může následovat druhý krok, a sice Counterclaim. Protistrana tak dostane dalších 30 dní a pokud opět rozhodne o tom, že sama měla pravdu, pak protestující získá jeden strike (černý puntík, atp). Tři striky znamenají konec celého kanálu, ovšem k tomu by nemělo dojít, neboť je tu ještě poslední možnost, a sice využít Counter Notification, kdy se YouTube konečně sám vloží do celého sporu a jde tu již o předehru soudního řízení. Protistrana dostane ještě navíc 15 dní na odpověď, na kterou se ale obvykle čeká marně.

Čili v takovém případě protestující v podstatě vyhraje, neboť YouTube video obnoví. Zde se ale v plné nahotě ukazuje, v jak obrovské nevýhodě je ten, na nějž si zasedne majitel autorských práv. V Markově případě bylo znepřístupněno 155 videí, která by si standardním způsobem mohl nechat odemykat po 75 dnech, čili k poslednímu by se probojoval už za necelých 32 let.

Mark také poukazuje na to, že celkem devět ze znepřístupněných videí se týkalo pouze kreslení a neobsahovalo vůbec žádný obsah, který by mohl být spojen s Toei Animation.

V současné době je práce lidí kanálu Totally Not Mark pozastavena a ti budou řešit, co dál. Mark si ještě ve svém videu (nyní už bylo staženo, jak je uvedeno v poděkování komunitě za podporu ) neodpustil rýpnutí do samotného Googlu/YouTube. Uvádí, že by se ve firmě mohli zamyslet nad tím, zda nepřepracovat systém pro odvolání namísto toho, aby řešili něco, co po nich nikdo ani nechtěl ( zobrazení počtu palců dolů ).

A je pravda, že YouTube má své jiné a podstatnější problémy, které nepomáhají tvořit (slovy zástupců YouTube) "inkluzivní a vřelé prostředí, v němž tvůrci budou mít příležitost uspět a nebudou se bát projevit se".



