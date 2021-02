Jaké budou Windows 10 21H1? Spíše menší aktualizace

Systém Windows 10 21H1, jak můžeme nejbližší chystanou verzi nazývat, má být v podstatě založen na funkčních novinkách, které představila už verze 2004 vypuštěná do světa loni na jaře. Ostatně jste si sami mohli všimnout, jak málo se v posledních měsících informovalo o novinkách, které se mají chystat pro budoucí verze systému a to by se také mělo odrazit v její reálné nabídce.

I dle blogu na techcommunity.microsoft.com se toho moc dít nebude, pokud jde o Windows Hardware Compatibility Program a spíše si tedy můžeme přečíst o tom, že tu nebudou vůbec žádné změny. To znamená, že z hlediska kompatibility ovladačů nebude třeba nic řešit a to, co fungovalo se systémem verze 2004 či snad ještě staršími, by mělo bez problémů fungovat dál a to značí, že lze očekávat i celkově méně problémů s nástupem nové verze Windows 10.

V ostatních ohledech se také nemluvilo o nových zásadních funkcích, a tak je možné, že nové Windows 10 ve skutečnosti přinesou spíše jen soubor optimalizací, oprav chyb a menších dílčích vylepšení a zkrátka půjde o takový půlroční service pack.

Nejbližší nová verze by ale mohla představovat jen onen pověstný klid před bouří, neboť Microsoft si chystá velkou aktualizaci označovanou za Windows 10 Sun Valley , která asi nepotěší všechny ty, kteří spoléhají na status quo v případě grafického uživatelského rozhraní. Verze Sun Valley by tak mohla dorazit na podzim. GUI by se mohlo celkově "zakulatit", čili můžeme očekávat oblé rohy oken a rámečků, opět přepracované Start menu s novými živými dlaždicemi a podobně.

Mnohé by ale jistě zajímalo spíše to, co a zda vůbec něco Microsoft udělá s dlouhodobě schizofrenním nastavením systému, které se dělí na nové Nastavení a staré Ovládací panely. Ale to ještě uvidíme, zda i to bude patřit do zbrusu nového GUI, na to je dnes ještě brzy.



