Jaký výkon mají dva Radeony RX 6800 XT v režimu multi-GPU?

Radeon RX 6800 XT je sám o sobě velice výkonná karta, ale co teprve dvě takové? Už předem je sice jasné, že z hlediska výkonu a ceny půjde o nesmyslnou volbu, nehledě na nutnou podporu ze strany her, kterou nenajdeme všude, ovšem v honbě za absolutním výkonem musí jít leccos stranou.

Ovšem z toho vyplývá, že o SLI a CrossFire bude dnes pramalý zájem a zcela jistě ne takový, jaký tu byl v minulosti. Grafické karty jsou dnes velice výkonné, ale i drahé, takže prostor pro multi-GPU se smrskl na minimum a s ním i zájem herních vývojářů něco takového využít. V rámci DirectX 12 jsme se ale těšili i na možnost využít dvě různé a různě výkonné karty pro jeden účel, ale funkce Explicit Multi-Adapter zůstala za celé ty roky nevyužitá. Nelze se tak ani divit tomu, že z nových karet GeForce už má rozhraní NVLink pouze nejvyšší model, RTX 3090.

Test dvou RX 6800 XT (referenční a model od XFX) je tu tak spíše jen pro zajímavost, abychom zjistili, co se dá z takové sestavy získat. Dvě takové karty mají MSRP 1300 USD, což je o 200 méně než v případě modelu RTX 3090. Ten by jejich spojený výkon jistojistě dalece předčil, ale pouze v případě, že by se v praxi opravdu zdvojnásobil a s tím nelze počítat. I když jak ukazuje tabulka, ve dvou případech k tomu opravdu nebylo daleko.

2x AMD Radeon RX 6800 XT

1080p 1440p 2160p Sniper Elite 4 312 486 156% 232 448 193% 145 255 176% Strange Brigade 327 433 132% 243 404 166% 144 278 193% Rise of the Tomb Raider 238 277 116% 196 272 139% 113 204 181% Deus Ex Mankind Divided 134 135 101% 124 118 95% 70 110 157%

Jak se dalo očekávat, nárůst výkonu přijde především ve vyšších rozlišeních, i když to rozhodně neplatí vždy. V Deus Ex přineslo 1440p oproti 1080p dokonce snížení výkonu a podobné to bylo ve Sniper Elite 4 při přechodu ze 1440p na 2160p. Ale právě pokud jde o 2160p (či Ultra HD) jde o velice zajímavé výsledky, jaké žádná dnes dostupná samostatná karta není schopna:

Z tohoto pohledu je tak velká škoda, že se multi-GPU neuchytilo a nelze ho využít v široké nabídce herních titulů. A to je právě ta největší nevýhoda, kterou multi-GPU dnes má a která zcela sráží jinak velice zajímavé výkony.



