Japonská sonda Hakuto-R se chystá na přistání na Měsíci, sledujte to živě

Dalším, kdo se se svou sondou pokusí o přistání na Měsíci, je japonská společnost ispace. Jmenuje se Hakuto-R a ze Země se dostala s pomocí rakety SpaceX Falcon 9 před necelým půl rokem, 11. prosince 2022. Aby se ušetřilo palivo, zvolila sonda pomalejší cestu k Měsíci a na jeho orbitu se dostala v březnu. Dnes odpoledne v 17:40 by měl být zahájen sestup k měsíčnímu povrchu a pokud se vše podaří podle plánu, o hodinu později, v 18:40 by měla hladce přistát na Měsíci. Povede-li se to, půjde o první úspěšné přistání sondy od komerční společnosti na měsíčním povrchu.



Sledovat to můžeme v živém streamu na YouTube, který je v době psaní těchto řádek už aktivní. Sonda by měla přistát v kráteru Atlas na severní polokouli v Mare Frigoris (česky Moře chladu nebo také Moře mrazu), které je severněji než všech šest míst přistání misí Apollo. Japonci mají v záloze také tři náhradní místa, všechna na severní polokouli.