Japonský profesor žaluje Intel kvůli patentům na technologii v FPGA a SoC

Masahiro Iida se rozhodl zažalovat Intel , který měl porušit jeho americký patent (U.S. Patent No. 6812737), přičemž japonský profesor uvádí konkrétně to, že Intel vyráběl, používal a prodával čipy Field Programmable Gate Array (FPGA) a System-on-Chip (SoC) využívající Adaptive Logic Module (ALM). Na to se dle Iidy vztahoval zmíněný patent, který sám celý držel mezi lety 2004 a 2014.

Ještě jako doktorand přišel Iida v roce 2001 na způsob, jak konfigurovat velké vyhledávací tabulky (LUT - Look Up Table) tak, aby mohly fungovat jako jeden velký celek, nebo jako skupina "frakturovaných" malých tabulek. Důležité je však to, že tato inovace umožnila na výsledných čipech značně zmenšit potřebný prostor pro implementaci (a počet tranzistorů), čímž se také snížila spotřeba. Jde tu tak právě o zmíněné ALM.

Iida o registraci svého patentu požádal doma 29. června roku 2001, čili právě před 21 lety, a ve Spojených státech pak o rok později. United States Patent and Trademark Office (USPTO) mu na základě toho přidělila patent “programmable logic circuit device having to look up table enabling to reduce implementation area”, a to 2. listopadu roku 2004, který držel jako jediný vlastník až do 1. října 2014.

Stížnost přitom není v podstatě směřována na samotný Intel, ale na společnost Altera, kterou však Intel v roce 2015 koupil za 16,7 miliard dolarů, takže nyní jde právě o jeho problém. Konkrétně pak měl být patent Masahira Iidy porušen už v případě FPGA čipů Altera Stratix II, které přišly na trh zrovna v roce 2004 a využívaly ALM. To samé pak platí pro následující verze Stratix III, Stratix IV, Stratix V a Stratix 10, stejně jako pro některé čipy řad Arria a Cyclone a posléze se přidal Intel s řadou Agilex.

Dle podané žaloby tak společnost Altera (a potažmo Intel) měla díky ALM ve svých čipech značný užitek, neboť ty v daných letech tvořily část portfolia, která jí zajišťovala cca čtyři pětiny tržeb. Uvedena tu je i konkrétní suma, a sice alespoň 11,5 miliard dolarů, přičemž Masahiro Iida na danou skutečnost měl výrobce upozorňovat, ale bez výsledku. Nyní žádá po Intelu zaplacení náhrady, která se bude přinejmenším rovnat sumě, již by získal v případě řádné úhrady licenčních poplatků za patentovanou technologii.