Je to už 30 let od vydání prvního The Elder Scrolls. Který díl máte nejraději?

Série The Elder Scrolls, kterou vyvíjí Bethesda Game Studios, se postupem času stala mimořádně populární především díky bohatým možnostem při tvorbě vlastní postavy, velikosti otevřených světů s rozmanitými příběhovými misemi, RPG prvkům a různým aktivitám, které jsme mohli provádět. V pondělí 25. března 2024 to bylo přesně 30 let od vydání prvního dílu s názvem The Elders Scrolls: Arena. Bethesda při této příležitosti na Twitteru zveřejnila následující shrnutí a poděkování všem hráčům série:

- níže následuje český překlad, pro zvětšení klikněte -

30 let série The Elder Scrolls

Uplynulo 30 let od začátku této neuvěřitelné cesty po Tamrielu vydáním hry The Elder Scrolls: Arena. Je úžasné pomyslet na to, jak moc se série rozrostla, jak moc pro všechny stále znamená, a to vše díky vám, naší komunitě hráčů.

Za těch 30 let pracovalo na sérii The Elder Scrolls mnoho stovek vývojářů. Jak se série rozrůstala, rozrůstali jsme se i my. Dodnes nám všem každý její díl umožňuje vést jiný život, v jiném světě.

Arena to všechno začala tím, že celý Tamriel byl vygenerován, abyste jej mohli volně prozkoumat. Daggerfall to přesunul do menší oblasti s politickými intrikami a robustním systémem postav. Morrowind nás přenesl do nových exotických zemí a představil sérii hráčům na konzolích a také tvůrcům obsahu díky systému modifikací. Oblivion nás přivedl do srdce Impéria, do oblastí za jeho hranicemi, a představil nové herní mechaniky. Skyrim vám umožní bojovat s draky v drsné severní provincii Tamrielu. Jedním z našich cílů bylo zajistit, aby si tyto hry mohl každý užít i dnes, a nadále pracujeme na nových způsobech, jak si je vyzkoušet. Tituly Arena a Daggerfall si můžete zdarma stáhnout a hrát z ElderScrolls.com. Xbox podporuje Morrowind a Oblivion v rámci zpětné kompatibility a upgradované na 4k. A Skyrim je samozřejmě na... všem. Letos si také připomínáme další výročí – 10 let The Elder Scrolls Online. Naši úžasní kolegové ze ZeniMax Online Studios vytvořili hru a komunitu, která se stala jednou z největších a nejlepších, jaké existují. Máme rozpracované i další vzrušující projekty, včetně The Elder Scrolls: Castles na mobily. Je to unikátní zpracování stavění hradů, kde ovládáte svou vlastní dynastii. V současné době je hra k dispozici zatím jen v několika zemích. Spustili jsme také nejnovější verzi Creations ve Skyrimu, kde můžete snadněji získat veškerý obsah, který naše komunita nadále vytváří. V neposlední řadě, ano, připravujeme další kapitolu – The Elder Scrolls VI. Návrat do Tamrielu a hraní rané verze hry nás naplňuje stejnou radostí, vzrušením a příslibem dobrodružství. Ještě jednou vám děkujeme, že nás podporujete po všechna ta desetiletí a vše, co jste do her přinesli, abyste je učinili svými vlastními. Nemohli bychom být více nadšení, abychom pokračovali a oslavili dalších 30 let. Bethesda Game Studios

The Elder Scrolls 6, která už je v nějaké podobě hratelná. Nic dalšího o TES 6 ale zveřejněno nebylo (a zatím je k dispozici pouze jediné oficiální video v podobě Na konci nelze přehlédnout informaci, že vývojáři mají ranou verzi, která už je v nějaké podobě hratelná. Nic dalšího o TES 6 ale zveřejněno nebylo (a zatím je k dispozici pouze jediné oficiální video v podobě tohoto teaseru , který byl zveřejněný už na E3 v roce 2018 společně s představením hry Starfield). V následující tabulce je přehled všech her z této série, které kdy vyšly na PC:

Název hry Rok vydání Žánr Engine The Elder Scrolls: Arena 1994 RPG OpenTESArena The Elder Scrolls II: Daggerfall 1996 RPG XnGine An Elder Scrolls Legend: Battlespire 1997 RPG XnGine The Elder Scrolls Adventures: Redguard 1998 RPG XnGine The Elder Scrolls III: Morrowind 2002 RPG NetImmerse

(Gamebryo) The Elder Scrolls III: Tribunal 2002 RPG Gamebryo The Elder Scrolls III: Bloodmoon 2003 RPG Gamebryo The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 RPG Gamebryo The Elder Scrolls IV: Knights of the Nine 2006 RPG Gamebryo The Elder Scrolls IV: Shivering Isles 2007 RPG Gamebryo The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 RPG Creation Engine The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard 2012 RPG Creation Engine The Elder Scrolls V: Skyrim – Hearthfire 2012 RPG Creation Engine The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn 2012 RPG Creation Engine The Elder Scrolls Online

2014 MMORPG HeroEngine The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition 2016 RPG Creation Engine The Elder Scrolls: Legends 2017 Karetní The Elder Scrolls V: Skyrim VR 2017 VR Creation Engine The Elder Scrolls V: Skyrim – Anniversary Edition 2021 RPG Creation Engine V tomto videu se můžeme podívat na gameplay ukázky z většiny dílů série:





Historie Bethesda Game Studios

A pokud máte opravdu rádi herní historii, mohu doporučit tento dokument (má téměř 90 minut), který se věnuje historii Bethesda Game Studios, takže v něm najdete zajímavosti nejen o sérii The Elder Scrolls, ale také o novějších dílech ze série Fallout počínaje 3. dílem (ty dřívější Bethesda nedělala):