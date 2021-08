JEDEC uvádí Crossover Flash Memory: malá a vyměnitelná alternativa pro M.2

JEDEC Solid State Technology Association si tak připravuje alternativu pro M.2, která by se měla hodit v případě menších elektronických zařízení, pro než by M.2 byly už příliš velké zvláště s ohledem na potřebný slot a na druhé straně už by pak připadala v úvahu úložiště pevně připájená k plošnému spoji. XFM tak mají být malá pouzdra připomínající spíše paměťové karty, a to s rozměry 18 x 14 x 1,4 mm, které se blíží kartám micro SD. Jako taková by se pak mohla instalovat podobným způsobem jako například SIM karty.

Dle JEDEC je tak XFM vyvíjen třeba pro různá IoT zařízení, ale třeba i VR headsety, drony nebo ty nejtenčí a nejlehčí notebooky. Svou podporu již vyjádřila firma Kioxia, dle níž jde o nový zásadní formát pro vyměnitelná úložiště, respektive zařízení, jejichž úložiště bude možné prostým způsobem upgradovat či takto řešit jejich poruchy. Podobně se vyjadřuje také společnost MediaTek, ale uvidíme, zda s podobným nadšením nový formát XFM uvítají také firmy jako Apple, Lenovo, HP, Asus a další, čili výrobci koncových zařízení.

Výsledná úložná zařízení XFMD (JEDEC JESD233 XFM Embedded and Removable Memory Device) jsou založena na specifikacích NVMe, a využívají tak fyzické rozhraní PCIe, ovšem na rozdíl od M.2 budou omezena na jednu či dvě linky. Ale v případě PCIe 4.0 či dokonce budoucího 5.0 to i tak představuje slušnou propustnost a určitě vyšší, než nabízí dnes dostupná úložiště s rozhraními UFS, eMMC či dokonce SD karty.

Otázka ale je, jak moc výkonná SSD dokáží výrobci do formátu XFM nacpat a zda lze vůbec uvažovat o výkonném SSD kontroleru a také přítomnosti DRAM cache. Ale vše má svůj vývoj, takže si můžeme leda počkat.

