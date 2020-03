Jediný Nintendo PlayStation byl vydražen „jen“ za 360 tisíc dolarů

Sony a Nintendo jsou dnes konkurenty na poli herních konzolí, ale nebylo tomu tak vždy. Od konce osmdesátých let spolu tyto japonské společnosti spolupracovaly a bylo to právě Nintendo, které Sony přivedlo do herního businessu. Dobré vztahy ovšem nevydržely dlouho (Nintendo vyměnilo v roce 1991 Sony za Philips) a první PlayStation (přesněji „Play Station“) ještě s podporou CD a také cartridgí SNES se nikdy nedostal na trh.

Vzniklo ovšem několik stovek prototypů, z nichž se do dnešních patrně zachoval jen jeden. Znovuobjeven byl v roce 2015, když jej Terry Diebold koupil za 75 dolarů (1 700 Kč) v aukci majetku po zkrachovalé bance Advanta. Bylo zjištěno, že s výjimkou CD-ROM a zvuku zařízení funguje a v roce 2017 prošla konzole opravou zbývajících nefunkčních komponentů.

Jen stovky tisíc místo milionů

Do aukce, která byla zahájena v únoru 2020, tedy Terry Diebold vložil zcela funkční Nintendo PlayStation. Vzhledem k tomu, že se navíc jedná o jediný kus na světě, očekával, že částka se vyšplhá velmi vysoko, snad až na miliony dolarů. Koncem loňského roku totiž Diebold údajně odmítl nabídku na prodej konzole za 1,2 miliony dolarů, tedy 27 milionů korun.

Z vyvolávací ceny 15 000 dolarů nakonec cena vylítla jen na 360 000 dolarů, v přepočtu více než 8 milionů korun. V tuto chvíli není jasné, kdo se stal novým majitele a ani se to nedozvíme, pokud se sám se svým úlovkem nepochlubí. Aukce se ovšem zúčastnily i některé významné osobnosti technologického světa, jako je třeba Palmer Luckey, zakladatel společnosti Oculus VR. Dle jeho reakcí na Twitteru ovšem to nebyl on, kdo přihodil do aukce nejvyšší částku.

Jak historie pokračovala po neúspěšné spolupráci Sony a Nintenda už všichni víme. Sony v roce 1994 představilo vlastní PlayStation, který podporoval výhradně hry na CD. Konkurence, ke které kromě Nintenda patřily také herní konzole od firem jako Panasonic, Fujitsu, Sega nebo NEC, přitom stále ještě spoléhala na cartridge.

