Jednorázová platba, doživotní úložiště. To je časově omezená nabídka Koofr

Cloudová úložiště mají celou řadu výhod, na které si postupem času zvyká stále více uživatelů. Data, která do nich uložíme, máme k dispozici na všech zařízeních, úložiště je možné kromě toho využívat k zálohování dat nebo třeba synchronizaci fotografií. S ohledem na to, že většina poskytovatelů data ukládá šifrovaná a šifrování využívá i při přenosu dat, lze takové úložiště považovat za bezpečné. Tedy pokud máme dostatečně silné heslo, třeba v kombinaci s dvoufázovým ověřením.



Nevýhodou cloudových úložišť tedy zůstává většinou cena, jelikož za online prostor nad nějaký základní objem, co bývá zdarma, je potřeba platit pravidelné poplatky (ať už měsíční či roční). Častým argumentem tedy bývá právě to, že vyjde levněji pořídit si pevný disk, za který další poplatky platit nemusíme.



Jednorázový poplatek, doživotní předplatné

Výše uvedenou nevýhodu se pokouší odstranit cloudové úložiště Koofr . V časově limitované nabídce, kterou daná společnost zveřejnila 19. června (v době psaní článku s platností 7 dní), je možné pořídit doživotní předplatné, a to za jednorázový poplatek. Za jednorázových 30 USD (aktuálně něco přes 700 Kč) získáme doživotně 100 GB dat. Nabídka obsahuje celkem tři varianty:

100 GB za jednorázových 30 USD (cca 710 Kč)

za jednorázových (cca 710 Kč) 250 GB za jednorázových 60 USD (cca 1420 Kč)

za jednorázových (cca 1420 Kč) 1 TB za jednorázových 140 USD (cca 3300 Kč)

Pokud byste plánovali nabídky využít, lze to udělat na e-shopu Mashable , případně StackSocial

Je sice pravda, že se stále nejedná o částku odpovídající jednomu pevnému disku, na druhou nemusíme mít doma stále zapnutý NAS nebo starý PC a máme k dispozici aplikace pro podporovaná zařízení. Koofr se navíc (minimálně na svém webu) zavazuje nesbírat uživatelská data, nezobrazovat reklamy a profitovat pouze z plateb za své služby.



Jednou z možných výhod pro uživatele v našich končinách může být i fakt, že se jedná o společnost se servery v EU (společnost Koofr sídlí ve Slovinsku).



Pro doplnění uvádíme, že se nejedná o první nabídku daného úložiště, protože již v květnu probíhala podobná akce, kde bylo možné pořídit 1 TB za jednorázových 170 USD (cca 4000 Kč). Nyní je nabídka o něco výhodnější, a navíc přibyly další varianty s menším datovým objemem (a nižší cenou).

U takovýchto nabídek je vždy otázka, jak moc doživotní úložiště to ve skutečnosti bude, jelikož nikdo nedokáže předvídat, jestli daný poskytovatel z nějakého důvodu neukončí svou činnost (ať už dobrovolně nebo nedobrovolně), na druhou stranu, pokud bychom srovnali cenu třeba s úložištěm iCloud, kde 1 TB dat získáme aktuálně za 10 USD / měsíc, již 15. měsíc se bude jednat o lepší podmínky, resp. poměr cena / datový prostor.

Nabídky a ceny cloudových úložišť se relativně hodně liší, proto může být srovnání s ostatními úložišti jiné, důležité ale je, že zatím žádné další cloudové úložiště (alespoň takové, o kterém bychom věděli) nenabízí za jednorázový poplatek doživotní předplatné. Jak tento způsob předplatného dopadne uvidíme časem, nicméně pokud by to fungovalo, mohlo by se jednat o zajímavou alternativu.