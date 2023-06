Jen 1/3 elektrických aut v testu zvládla WLTP dojezd: Tesla ho překonala a ujela 672 km

Dojezdy elektromobilů jsou často diskutovaným tématem a jejich nízké hodnoty jsou často kritizované. Norský magazín Motor.no toto pravidelně testuje, a to v létě i zimě. Nyní to vyzkoušel v létě, a to ještě v těch naprosto ideálních podmínkách. Bylo hezké počasí, v horách okolo 15 °C, v nížinách cca 20 °C, většinou bezvětří. Na druhou stranu je nutno říci, že se nejede po rovině, ale téměř od hladiny moře (10 m.n.m.) se stoupá až do výšky přes 900 m.n.m., což zvyšuje spotřebu, a dá se předpokládat, že v opačném směru by měly vozy o něco delší dojezd. Celkem se na start postavilo 32 vozů.



A jak to celé dopadlo? I přes ideální podmínky (až na to převýšení) dosáhlo dojezdu dle WLTP jen 11 z těchto 32 vozů, což znamená 34 %. Nějaké mírné odchylky se dají čekat, ale mělo by to být aspoň kolem poloviny. Nad 99 % svého papírového dojezdu bylo 13 aut, nad 98 % pak 17 vozů, což už je více než polovina. Pojďme se podívat na některé zajímavosti z tohoto testu.

Premiantem v dojezdu je Tesla Model S Long Range (4WD). Ta měla papírově ujet 634 km, ale zastavila se až po 672 km. Svůj WLTP dojezd tak překonala o 6 % a velmi dobrá je i samotná hodnota spotřeby. Na to, o jak velké auto jde, je hodnota 14,4 kWh/100 km opravdu vynikající. Např. podobné BMW i7 jelo za 18,1 kWh na 100 km, Mercedes-Benz EQE 350 potřeboval 16,3 kWh, NIO ET7 dokonce 19,5 kWh, nicméně na druhou stranu třeba takový XPeng P7 to zvládl za 13,7 kWh/100 km. Zde ještě podotkněme, že tato Tesla v zimě ujela 530 km, tedy o 16 % pod papírovým dojezdem. To také znamená, že zimní dojezd je proti tomu letnímu kratší o 21 % (a nikoli o polovinu, jak se mnohdy tvrdí). Pokud jde o další Tesly, Model X Plaid se svým 546km dojezdem překonal papírovou hodnotu jen o 0,6 %, Model Y SR pak se 449 km na něj o 1,3 % nedosáhl.

WLTP dojezd překonává zejména společnost XPeng. Její G9 byl s 588 km o 13 % lepší, P7 ujel 557 km, čímž papírové údaje překonal o 10,3 %. Slušný výsledek měl i Nissan Ariya s 581 km a 9% překonáním papírového dojezdu. Naopak nejhorší výsledky dosáhla dvojčata Subaru Solterra (4WD) a Toyota bZ4x (2WD). Zatímco u 4WD verze Toyoty byl rozdíl sice jen -3,4 %, u předokolky už činil -13,7 % a u Solterry to bylo jen o trochu lepších -13,3 %. Solterra navíc "vyhrála" titul o vůz s nejkratším dojezdem 361 km (místo papírových 416 km). Zde ale musíme podotknout, že na trhu je mnoho dalších elektromobilů s kratšími dojezdy, které ale nebyly testovány.