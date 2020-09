Jensen Huang se formálně zaváže rozvíjet Arm ke spokojenosti zaměstnanců

Dohodnutá akvizice firmy Arm Ltd. dosud vlastněné společností SoftBank bude muset projít schvalovacím procesem příslušnými orgány ve Velké Británii, Číně, EU a USA. Objevuje se přitom řada kritických hlasů, které poukazují na to, co by NVIDIA mohla s Armem udělat, kdyby měla zcela volnou ruku. Ta ostatně jistě nechce SoftBanku vyplatit 40 miliard dolarů jen tak, aby Arm pokračoval v zaběhlých kolejích.

Jensen Huang se netají se svými plány, jež ale představuje jen obecně a mluví o rozvoji z éry cloudu, chytrých telefonů, PC, autonomních vozů a robotiky k pokročilému Internetu věcí a rozšíření AI do celého světa.

Kritikům jde ale spíše o to, co může a nemůže NVIDIA udělat se sídlem firmy Arm ve Velké

Británii a jak se může změnit proces licencování hardwarových technologií, na nějž dnes spoléhá mnoho firem. Ostatně procesory s architekturou ARM najdeme v tolika různých spotřebičích tolika různých firem, které počítají s tím, že se zachová dobře známá globální neutralita v přístupu k technologiím ARM, čili její obchodní model.

Server Hexus pak zvláště poukazuje na případ firmy Cadbury americkým Kraftem, který Británii přivedl ke změněn pravidel akvizic velkých firem ze strany cizích investorů. Jde jednoduše o to, že slovu investorů se nedá věřit, pokud je formálně nic neváže k tomu, aby svůj slib splnili. V případě Kraftu to byl slib, že nechá továrnu Cadbury v Somerdale otevřenou. Pouhý týden na to se jeho pozice změnila a najednou byl hlášen záměr továrnu uzavřít.

Jensen Huang se přitom už dříve zavázal vyplatit zaměstnancům firmy Arm celkem 1,5 miliard dolarů opět v podobě akcií a výrazně rozšířit sídlo v Cambridge a udělat z něj globální výzkumné centrum umělé inteligence, jenomže to jsou jen slova, která NVIDII k ničemu nezavazují.

Nyní v rozhovoru pro Financial Times ale Huang uvedl, že své záměry hodlá s protistranami stvrdit ve smlouvách, které NVIDII budou zavazovat k tomu, aby sliby plnila. Podobné to má ostatně sám SoftBank, který se v roce 2016 zavázal k tomu, že sídlo Armu zůstane v Cambridge a počet zaměstnanců ve Velké Británii se do pěti let zdvojnásobí. Na to tak má SoftBank ještě celý rok, přičemž po tu dobu by mu Arm měl ještě patřit, neboť akvizice má být dokončena přibližně až za rok a půl.

To je pozoruhodně dlouhá doba, ale vcelku pochopitelná vzhledem k tomu, že se dají očekávat dlouhá jednání s úřady v různých zemích.



Ceny souvisejících / podobných produktů: