Jensen Huang z Nvidie říká, ať neučíme děti programovat, to zvládne AI

V posledních letech roste zájem o výuku alespoň základního programování, nicméně ne každý si myslí, že to má smysl. Jedním z takových lidí je Jensen Huang z Nvidie, který se na World Government Summitu v Dubaji nechal znovu slyšet, že se děti nemají učit zbytečně programovat. Tuto úlohu může dle jeho slov převzít AI a její schopnost porozumět přirozenému lidskému jazyku, podle kterého pak naprogramuje požadovaný kód. Pro programování by tak nebyla potřeba znalosti konkrétního programovacího jazyka, ale jen klasické lidské jazyky. Lidé by se tak dle jeho názoru měli soustředit na výuku jiných věcí než specifického programovacího jazyka. Zmínil využívání AI např. v zemědělství, biologii, výrobě nebo výuce. Cílem by tedy mělo být spíše naučit lidi využívat AI k programování.



Jensen Huang, CEO of Nvidia, argues that we should stop saying kids should learn to code.



He argues the rise of AI means we can replace programming languages with human language prompts thus enabling everyone to be a programmer.



— Dare Obasanjo (@Carnage4Life) February 24, 2024

Toto je dost kontroverzní názor, a ačkoli jako učitel programování jsem s ním nejprve z větší části nesouhlasil, několikanásobné přečtení toho, co vlastně řekl (a co neřekl), dává docela smysl. AI se už dnes dá velmi dobře používat k vysvětlování programování, dá se ale také "zneužívat" k psaní programů místo toho, aby to udělal samotný student, který se tak připravuje o cenné zkušenosti, které ho posouvají dál. A v podstatě toto by dle Huanga měla AI v budoucnu dělat místo lidí, kteří by se neměli obtěžovat psaním kódů a v podstatě se to vůbec učit. Řekl, že počítače udělají to, co jim lidé řeknou, ať udělají, a je důležité lidi naučit schopnostem toto činit.



Dle mého názoru rovněž není důležité ani tak znát konkrétní programovací jazyk jako se naučit především algoritmickému myšlení (toto v proslovu Huanga bylo bohužel spíše jen implicitně naznačeno). To je totiž stěžejní částí veškerého programování (kdo ho zvládá, naučí se takřka jakýkoli programovací jazyk), nejdůležitější na něm je ale to, že jde o schopnost, která je přenositelná i do jiných oblastí života, kde může být velmi užitečná. A také bude dle mého názoru velmi užitečná v onom vysvětlování AI, co má vlastně udělat.



Otázkou samozřejmě zůstává, kdo bude programovat ty nejsložitější programy. Zde se totiž dostáváme do zapeklité situace, že AI může udělat "programátora" takřka z kohokoli, nicméně počet těch, kteří budou skutečně umět programovat, naopak poklesne. Bude AI schopna naprogramovat třeba operační systém jako Windows? Pokud ne, kde se naučí programátoři takových systémů programovat, když je programování přestaneme učit? A co vy, souhlasíte s názorem Huanga?