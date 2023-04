Jim Keller předpovídá, že Zen 5 dosáhne 30% nárůstu výkonu a 4 GHz v serverech

AMD pilně pracuje na nové architektuře Zen 5, která je stále zahalena mnoha tajemstvími. Co bychom od ní mohli čekat, nám trochu napověděl Jim Keller, který stál za několika generacemi Zenu. Nyní už v AMD nepracuje a věnuje se vývoji serverových procesorů Tenstorrent Ascalon, které jsou postaveny na architektuře RISC-V. V rámci prezentace výkonů jeho nového procesoru se ale v grafech objevily právě i procesory AMD Zen 5, které ještě neexistují. Vzhledem ke zkušenostem při vývoji Zenu i plánování dalších generací může být Keller jedním z mála lidí, komu se takové odhady dají ještě docela věřit, ačkoli už v AMD nepracuje.



Na prezentaci se ukázal snímek srovnávající výkony ve SPEC2K17INT, který testuje výkon při práci s celými čísly, což je sice metrika často používaná k porovnání výkonu serverů a jejich procesorů, ale v reálu může být výkon odlišný, poněvadž v praxi se často využívají i desetinná čísla. Podle Kellera by měl nový Zen 5 dosahovat o 30 % vyššího výkonu než architektury založené na Zen 4 (Genoa/Bergamo). Procesory Ascalon byly prezentovány ve dvou verzích, jedna s výkonem o 3 % vyšším než Zen 4, druhá ho převyšovala téměř o 20 %. V obou případech ale nedosahovaly na předpokládaný výkon procesorů na architektuře AMD Zen 5.



Keller tímto snímkem naznačil, že by Zen 5 mohl být prvním serverovým procesorem s takty přes 4,0 GHz na všech jádrech, jeho nová CPU by měla být někde okolo 3,7-3,8 GHz. Pokud jde o TDP, zde je to trochu více zmatené, protože není jasné, o kterých procesorech přesně hovoří, v grafech má např. EPYCy s 240W TDP a jak se zdá, tato spotřeba by u nových Zen 5 měla být zachována. V případě procesorů Ascalon by ale měly být tyto hodnoty o něco nižší na 200-210 W.