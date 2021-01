Jim Keller se stal prezidentem startupu Tenstorrent, chce tvořit budoucnost HW

Jim Keller v minulosti pomohl firmě AMD při tvorbě procesorové generace Zen (mimo jiné) a později přišel i do Intelu, jehož brány však před několika měsíci opustil. Šušká se, že to bylo ze stejného důvodu, z jakého Intel opouští i jiní pracovníci, a to kvůli všeobecné frustraci z aktuálního stavu firmy, ale to rozebírat nechceme a v podstatě k tomu ani už není víc co říci.

Kellera tak můžeme považovat za superstar v oboru procesorového inženýrství, a to přinejmenším v tom smyslu, že jde o jednu z nejznámějších tváří. Nyní se stává členem představenstva, prezidentem a šéftechnologem (CTO - Chief Technology Officer) ve startupu Tenstorrent. O něm jsme ještě neslyšeli, ale tak už to se startupy bývá. Respektive byla tu jedna malá zmínka o Tenstorrentu, coby partneru firmy GlobalFoundries

Společnost Tenstorrent byla založena díky přesvědčení, že obecný přesun směrem ke strojovému učení vyžaduje i odpovídající transformaci výpočetních schopností hardwaru, jak uvedl Ljubisa Bajic, CEO Tenstorrentu. Dle něj půjde rovněž o hardware zaměřující se na nový styl programování v rámci Software 2.0

Samotný Keller označuje architekturu, na níž se v Tenstorrentu pracuje, za nejslibnější, která existuje a doslova uvedl, že jeho firma je přichystaná stát se počítačovým obrem nové generace.

Keller do firmy Tenstorrent přichází přímo z Intelu, kde dva roky působil jako Senior Vice President v divizi Silicon Engineering Group. Dříve pracoval také pro AMD jako Corporate Vice President a Chief Cores Architect a pak můžeme zmínit jeho pozice ve firmě Tesla nebo P.A. Semi (dnes už patří firmě Apple).

Nedozvíme se však nic dalšího o tom, na čem konkrétním firma Tenstorrent pracuje a zda její produkty budou určeny pro serverové prostředí, nebo budou určeny i pro běžné zákazníky, zkrátka nic. Můžeme jen dodat, že Tenstorrent má sídlo v Torontu a pracují pro něj experti z oblastí počítačové architektury, ASIC či neurálních sítí a financování zajišťují společnosti jako Eclipse Ventures a Real Ventures.



Zdroj: TZ Tenstorrent via VideoCardz

